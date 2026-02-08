https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/suudi-arabistan-ve-abdden-ciddede-ortak-deniz-tatbikati-1103348316.html

Suudi Arabistan ve ABD'den Cidde'de ortak deniz tatbikatı

Suudi Arabistan ve ABD’den Cidde’de ortak deniz tatbikatı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri, ülkenin batısındaki Cidde kentinde ortak bir deniz tatbikatı düzenledi. 'Blue Defender 26' adı verilen tatbikatın, Cidde’deki Kral Faysal Deniz Üssü’nde gerçekleştirildiği aktarıldı.Bakanlık açıklamasında, eğitimin iki ülke arasında askeri işbirliğini geliştirmeyi ve karşılıklı tecrübe paylaşımını artırmayı amaçladığı ifade edildi. Tatbikat kapsamında saha ve taktik senaryoların uygulandığı belirtildi.Suudi Arabistanlı açıklamasında 'tatbikatın deniz güvenliğini güçlendirmeye ve operasyonel kapasitenin artırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiği' kaydedildi. Tatbikatın süresine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.Riyad ve Washington savunma anlaşmalarıAçıklamada, bu askeri faaliyetin, Riyad ve Washington arasında son dönemde imzalanan ve savunma dahil birçok alanı kapsayan anlaşmaların ardından geldiğini belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayında yaptığı bir konuşmada, iki ülke arasında toplam 270 milyar dolarlık anlaşmalar imzalandığını söylemişti.

