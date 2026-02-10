https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/trumpin-avrupa-ve-ukraynaya-baskisi-cosku-yaratmamali-1103385173.html

Lavrov: Trump’ın Avrupa ve Ukrayna’ya baskısı coşku yaratmamalı

Lavrov: Trump’ın Avrupa ve Ukrayna’ya baskısı coşku yaratmamalı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Avrupa ve Ukrayna üzerinde kurduğu baskı karşısında coşkulu olma haklarının olmadığını Lavrov, barışın henüz tesis edilmediğini anımsattı. 10.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-10T09:21+0300

2026-02-10T09:21+0300

2026-02-10T09:31+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

ukrayna

abd

avrupa birliği

donald trump

abu dabi

vladimir zelenskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095721720_0:0:702:395_1920x0_80_0_0_9c6e26d0a71a8e4438fe5b28194528a4.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Diplomatlar Günü vesilesiyle Rus televizyonu NTV’ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği ve Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’e haddini bildirmesi karşısında aşırı sevinmeme çağrısında bulundu.Lavrov, "Bunu defalarca söyledik. Yaşananlar karşısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupalılara ve Vladimir Zelenskiy'e haddini bildirdiği ve itaat etmelerini talep ettiği için aşırı coşkulu olmaya hakkımız yok" şeklinde konuştu.Rus bakan, "Ukrayna'da barışı sağlamak istiyorsak bunların hepsi iyi ve güzel, ancak henüz o noktada değiliz. Müzakereler devam ediyor. İkinci tur Abu Dabi'de gerçekleşti. Daha gidilecek çok yol var" diye anımsattı.Ukrayna barış süreciRusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla güvenlik konuları ile ilgili oluşturulan üçlü çalışma grubunun görüşmeleri, 23-24 Ocak’ta ve 4-5 Şubat’ta olmak üzere iki tur halinde yapılmıştı. Görüşmelerde, ABD’nin sunduğu planın henüz üzerinde anlaşmaya varılmayan maddeleri ele alınmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tur görüşmelerin en kısa sürede yapılacağını açıklamıştı.Yabancı basında yer alan haberlere göre, ABD’nin barış planı; Donbass bölgesinin tamamının Moskova’nın kontrolüne verilmesi, Donbass ve Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınması, Zaporojye ve Herson bölgelerinin büyük kısmında cephe hattının dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyetinin yarıya indirilmesi ve Ukrayna topraklarında, Rusya’nın derinliklerine saldırı kapasitesine sahip silahların bulundurulmasının yasaklanmasını öngörüyor.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/japonya-ukraynaya-silah-tedarik-programina-katildi-1103384570.html

rusya

ukrayna

abd

abu dabi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, abd, avrupa birliği, donald trump, abu dabi, vladimir zelenskiy