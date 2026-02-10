https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/japonya-ukraynaya-silah-tedarik-programina-katildi-1103384570.html
Japonya, Ukrayna'ya silah tedarik programına katıldı
Japonya'nın, ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programına katılacağını yakında... 10.02.2026
ukrayna kri̇zi̇
japonya
ukrayna
abd
nato
silah tedariki
rusya
japonya
ukrayna
rusya
japonya, ukrayna, abd, nato, silah tedariki, rusya
09:04 10.02.2026 (güncellendi: 09:05 10.02.2026)
Japonya’nın, ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren “Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi” (PURL) programına katılacağını yakında duyurması bekleniyor.
Japon televizyonu NHK’nın aktardığına göre Japonya yönetimi, ABD yapımı silahları ve ekipmanlarının Ukrayna’ya tedarikini içeren PURL programına katılma kararı aldı.
Haberde, “Japonya bu girişime katılmaya karar verdi ve kararını yakında resmen açıklaması bekleniyor” ifadesi kullanıldı.
Tokyo'nun yalnızca ölümcül olmayan ekipman, özellikle radar ve vücut zırhı satın alacağı belirtildi.
NHK’ya göre, alınan kararla ilgili Ukrayna'ya ve programa katılan NATO ülkelerine bilgi verildi.
Japonya Hükümeti Genel Sekreteri Minoru Kihara, haberle ilgili bir soruya belirsiz bir yanıt verdi. Bu da henüz resmi bir anlaşmanın olmadığı anlamına geliyor.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ABD Başkanı Donald Trump, geçen yılın Temmuz ayında gerçekleşen görüşmede, ABD silah ve ekipmanlarının Ukrayna’ya tedarikini içeren PURL girişimi üzerinde anlaşmaya varmışlardı. Daha sonra girişime yaklaşık 20 ülke katılmıştı. PURL’e katılan ülkeler arasında NATO üyeleri dışında Avustralya ve Yeni Zelanda da yer almıştı.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu savunuyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını açıklamıştı.