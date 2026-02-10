Türkiye
Trump: İran ile ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok kötü şeyler yapmak zorunda kalacağız
Trump: İran ile ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok kötü şeyler yapmak zorunda kalacağız
ABD Başkanı Trump, İran ile müzakereler hakkında yaptığı açıklamada, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok kötü şeyler yapmak zorunda... 10.02.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin başarısız olması ihtimaline karşı Ortadoğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu konuşlandırma olasılığını değerlendirdiğini söyledi.Trump, Axios'a verdiği röportajda, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir şey yapmak zorunda kalacağız" ifadesini kullandı."Ortadoğu'ya doğru giden bir filomuz var ve bir diğeri de gidebilir" diyen ABD Başkanı ayrıca, İran ile ikinci tur müzakerelerin önümüzdeki hafta gerçekleşmesini beklediğini belirtti
22:07 10.02.2026 (güncellendi: 22:09 10.02.2026)
ABD Başkanı Trump, İran ile müzakereler hakkında yaptığı açıklamada, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok kötü şeyler yapmak zorunda kalacağız" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin başarısız olması ihtimaline karşı Ortadoğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu konuşlandırma olasılığını değerlendirdiğini söyledi.
Trump, Axios'a verdiği röportajda, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir şey yapmak zorunda kalacağız" ifadesini kullandı.
"Ortadoğu'ya doğru giden bir filomuz var ve bir diğeri de gidebilir" diyen ABD Başkanı ayrıca, İran ile ikinci tur müzakerelerin önümüzdeki hafta gerçekleşmesini beklediğini belirtti
