Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'i darp etmişti: Eski sevgiliye hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Danla Biliç'i darp ettiği iddiasıyla yargılanan eski sevgilisi Berk Çetin, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Pişmanım' diyerek savunma yapan Çetin, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Bir spor salonunda eski sevgilisi tarafından darp edilen Danla Biliç, kamera görüntüleriyle birlikte polise başvurmuştu. Şikayet üzerine eski sevgili Berk Çetin hakkında 'kadına karşı basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Sabah'ın haberine göre Çetin ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık Berk Çetin, savunmasında "Yapmamam gereken bir şeydi, bir hata yaptım, pişmanım" diyerek savunma yaptı. Mahkeme, tutuksuz sanık Berk Çetin’e 'kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezası verdi, daha sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Sputnik Türkiye
10.02.2026
Abone ol
Danla Biliç'i darp ettiği iddiasıyla yargılanan eski sevgilisi Berk Çetin, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Pişmanım' diyerek savunma yapan Çetin, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Bir spor salonunda eski sevgilisi tarafından darp edilen Danla Biliç, kamera görüntüleriyle birlikte polise başvurmuştu. Şikayet üzerine eski sevgili Berk Çetin hakkında 'kadına karşı basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Sabah'ın haberine göre Çetin ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık Berk Çetin, savunmasında "Yapmamam gereken bir şeydi, bir hata yaptım, pişmanım" diyerek savunma yaptı. Mahkeme, tutuksuz sanık Berk Çetin’e 'kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezası verdi, daha sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
TÜRKİYE
'Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız' demişti: Danla Bilic'i tehdit eden Berk Çetin ikinci kez gözaltında
1 Haziran 2025
