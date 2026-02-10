https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/sosyal-medya-fenomeni-danla-bilici-darp-etmisti-eski-sevgiliye-hapis-cezasi-verildi-1103388360.html

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'i darp etmişti: Eski sevgiliye hapis cezası verildi

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'i darp etmişti: Eski sevgiliye hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

Danla Biliç'i darp ettiği iddiasıyla yargılanan eski sevgilisi Berk Çetin, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. 10.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-10T11:17+0300

2026-02-10T11:17+0300

2026-02-10T11:17+0300

yaşam

berk çetin

danla bilic

darp

kadına yönelik şiddet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0d/1095354460_0:173:1080:781_1920x0_80_0_0_029f374baf0e18bdcb2d6e2d7f801a61.jpg

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Pişmanım' diyerek savunma yapan Çetin, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Bir spor salonunda eski sevgilisi tarafından darp edilen Danla Biliç, kamera görüntüleriyle birlikte polise başvurmuştu. Şikayet üzerine eski sevgili Berk Çetin hakkında 'kadına karşı basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Sabah'ın haberine göre Çetin ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık Berk Çetin, savunmasında "Yapmamam gereken bir şeydi, bir hata yaptım, pişmanım" diyerek savunma yaptı. Mahkeme, tutuksuz sanık Berk Çetin’e 'kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezası verdi, daha sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/kizinizin-olum-haberini-3-4-gun-icinde-alirsiniz-demisti-danla-bilici-tehdit-eden-berk-cetin-ikinci-1096700120.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

berk çetin, danla bilic, darp, kadına yönelik şiddet