Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'i darp etmişti: Eski sevgiliye hapis cezası verildi

Danla Biliç'i darp ettiği iddiasıyla yargılanan eski sevgilisi Berk Çetin, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Pişmanım' diyerek savunma yapan Çetin, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Bir spor salonunda eski sevgilisi tarafından darp edilen Danla Biliç, kamera görüntüleriyle birlikte polise başvurmuştu. Şikayet üzerine eski sevgili Berk Çetin hakkında 'kadına karşı basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Sabah'ın haberine göre Çetin ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık Berk Çetin, savunmasında "Yapmamam gereken bir şeydi, bir hata yaptım, pişmanım" diyerek savunma yaptı. Mahkeme, tutuksuz sanık Berk Çetin’e 'kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezası verdi, daha sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
