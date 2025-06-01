https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/kizinizin-olum-haberini-3-4-gun-icinde-alirsiniz-demisti-danla-bilici-tehdit-eden-berk-cetin-ikinci-1096700120.html

'Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız' demişti: Danla Bilic'i tehdit eden Berk Çetin ikinci kez gözaltında

'Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız' demişti: Danla Bilic'i tehdit eden Berk Çetin ikinci kez gözaltında

Sputnik Türkiye

danla biliç

2025-06-01T16:01+0300

2025-06-01T16:01+0300

2025-06-01T16:03+0300

türki̇ye

danla bilic

mahinur özdemir göktaş

kadına yönelik şiddet

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Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisine fiziksel şiddet uygulayan eski sevgilisi Berk Çetin tarafından ölüm tehdidi aldığını iddia etti. Bilic, Çetin’in ilişki bittikten sonra kendisini ısrarlı takibe aldığını, evine izinsiz girmeye çalıştığını ve sık sık fiziksel ve sözlü tehditlerde bulunduğunu belirtmişti. Ayrıca, uzaklaştırma kararına rağmen Çetin’in yasa ihlallerine devam ettiğini ve kendisine zarar vermeye çalıştığını da ifade etmişti.Restoranda şiddetBerk Çetin’in Bilic’i Eyüpsultan’da bir spor kulübünün içindeki restoranda şiddet uyguladığı, kafasından aşağı içecek döktüğü anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayın ardından Çetin, 12 Nisan’da Denizli’de gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Önce gözaltı sonra serbestSon olarak Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Berk Çetin’in serbest bırakıldığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti.'3-4 gün içinde cenazesini alırsınız'Bilic, Çetin’in serbest kaldıktan sonra dayısını aradığını ve “Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız” dediğini ileri sürdü.Bilic, paylaşımında şunları dile getirdi: 'Hapishane mi koruyacak'Ünlü fenomen sözlerini şöyle sürdürdü: 'Hiç pişman değildi'Danla Bilic’in suç duyurusunun ardından Berk Çetin, 12 Nisan’da Denizli’de gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak Bilic, ilk duruşmanın görülmesinin ardından Çetin’in dört gün içinde tahliye edildiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Bilic, Çetin’in duruşmadaki tavırlarında pişmanlık duymadığını ifade etti. Ünlü fenomen, “Hiç pişman değildi. Yaptıklarının arkasında olduğu çok belliydi” dedi.Danla Biliç'in eski sevgilisi yeniden gözaltındaİstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından, 'Danla Bilic eski sevgilisi tarafından yine tehdit edildi, '2-3 güne ölüm haberini alırsınız' başlıklarıyla sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldı.Yapılan çalışmalarda 30 Mayıs'tan bu yana hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgili Berk Çetin'in, Danla Bilic'in Kütahya'da yaşayan dayısı N.D.A.'yı arayarak tehdit ettiği belirlendi.Harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheli Berk Çetin'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Çetin, adliyeye sevk edildi.Danla Biliç: Aile Bakanı bizzat ilgilendiDiğer yandan, Danla Biliç konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Biliç açıklamasında,

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/eski-sevgiliden-danla-bilice-tehdit-2-3-gune-olum-haberini-alirsiniz-1096680432.html

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