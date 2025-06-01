https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/kizinizin-olum-haberini-3-4-gun-icinde-alirsiniz-demisti-danla-bilici-tehdit-eden-berk-cetin-ikinci-1096700120.html
'Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız' demişti: Danla Bilic'i tehdit eden Berk Çetin ikinci kez gözaltında
'Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız' demişti: Danla Bilic'i tehdit eden Berk Çetin ikinci kez gözaltında
Sputnik Türkiye
danla biliç
2025-06-01T16:01+0300
2025-06-01T16:01+0300
2025-06-01T16:03+0300
türki̇ye
danla bilic
mahinur özdemir göktaş
kadına yönelik şiddet
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Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisine fiziksel şiddet uygulayan eski sevgilisi Berk Çetin tarafından ölüm tehdidi aldığını iddia etti. Bilic, Çetin’in ilişki bittikten sonra kendisini ısrarlı takibe aldığını, evine izinsiz girmeye çalıştığını ve sık sık fiziksel ve sözlü tehditlerde bulunduğunu belirtmişti. Ayrıca, uzaklaştırma kararına rağmen Çetin’in yasa ihlallerine devam ettiğini ve kendisine zarar vermeye çalıştığını da ifade etmişti.Restoranda şiddetBerk Çetin’in Bilic’i Eyüpsultan’da bir spor kulübünün içindeki restoranda şiddet uyguladığı, kafasından aşağı içecek döktüğü anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayın ardından Çetin, 12 Nisan’da Denizli’de gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Önce gözaltı sonra serbestSon olarak Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Berk Çetin’in serbest bırakıldığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti.'3-4 gün içinde cenazesini alırsınız'Bilic, Çetin’in serbest kaldıktan sonra dayısını aradığını ve “Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız” dediğini ileri sürdü.Bilic, paylaşımında şunları dile getirdi: 'Hapishane mi koruyacak'Ünlü fenomen sözlerini şöyle sürdürdü: 'Hiç pişman değildi'Danla Bilic’in suç duyurusunun ardından Berk Çetin, 12 Nisan’da Denizli’de gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak Bilic, ilk duruşmanın görülmesinin ardından Çetin’in dört gün içinde tahliye edildiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Bilic, Çetin’in duruşmadaki tavırlarında pişmanlık duymadığını ifade etti. Ünlü fenomen, “Hiç pişman değildi. Yaptıklarının arkasında olduğu çok belliydi” dedi.Danla Biliç'in eski sevgilisi yeniden gözaltındaİstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından, 'Danla Bilic eski sevgilisi tarafından yine tehdit edildi, '2-3 güne ölüm haberini alırsınız' başlıklarıyla sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldı.Yapılan çalışmalarda 30 Mayıs'tan bu yana hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgili Berk Çetin'in, Danla Bilic'in Kütahya'da yaşayan dayısı N.D.A.'yı arayarak tehdit ettiği belirlendi.Harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheli Berk Çetin'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Çetin, adliyeye sevk edildi.Danla Biliç: Aile Bakanı bizzat ilgilendiDiğer yandan, Danla Biliç konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Biliç açıklamasında,
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/eski-sevgiliden-danla-bilice-tehdit-2-3-gune-olum-haberini-alirsiniz-1096680432.html
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danla biliç, danla bilic, mahinur özdemir göktaş, danla biliç mahinur özdemir
danla biliç, danla bilic, mahinur özdemir göktaş, danla biliç mahinur özdemir
'Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız' demişti: Danla Bilic'i tehdit eden Berk Çetin ikinci kez gözaltında
16:01 01.06.2025 (güncellendi: 16:03 01.06.2025)
Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisi darp eden ve cezaevinden tahliye edilen eski sevgilisi Berk Çetin tarafından ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Çıkan haberlerin ardından Berk Çetin ikinci kez gözaltına alındı. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Danla Bilic ile görüşüp konuyla bizzat ilgilendi.
Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisine fiziksel şiddet uygulayan eski sevgilisi Berk Çetin tarafından ölüm tehdidi aldığını iddia etti.
Bilic, Çetin’in ilişki bittikten sonra kendisini ısrarlı takibe aldığını, evine izinsiz girmeye çalıştığını ve sık sık fiziksel ve sözlü tehditlerde bulunduğunu belirtmişti. Ayrıca, uzaklaştırma kararına rağmen Çetin’in yasa ihlallerine devam ettiğini ve kendisine zarar vermeye çalıştığını da ifade etmişti.
Berk Çetin’in
Bilic’i Eyüpsultan’da bir spor kulübünün içindeki restoranda
şiddet uyguladığı, kafasından aşağı içecek döktüğü anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayın ardından Çetin, 12 Nisan’da Denizli’de gözaltına
alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderilmişti.
Önce gözaltı sonra serbest
Son olarak Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Berk Çetin’in serbest bırakıldığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti.
'3-4 gün içinde cenazesini alırsınız'
Bilic, Çetin’in serbest kaldıktan sonra dayısını aradığını ve “Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız” dediğini ileri sürdü.
Bilic, paylaşımında şunları dile getirdi:
“Ben baya televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum aleni bir şekilde, belgesellerde falan izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta. 4 gün sonra da tahliye edildi. Bu arada duruşmada zaten hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının sonuna kadar arkasında olduğu halinden, tavrından çok açık belliydi. Ama ben yine de bir umut, özgürlüğünün değerini anlar birazcık sağlıklı bir ruh haline sahipse diye düşünmüştüm.”
Ünlü fenomen sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün dayımı arayıp ‘Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız’ beyanında bulunmuş. Bizi artık hapishaneler mi koruyacak, akıl hastaneleri mi iyileştirecek bu insanları bilmiyorum ama bu insan şu an dışarıda. Ve bir plan yapıyor ve bunu aleni bir şekilde ailemden birilerinin numarasını alıp onları da artık devreye sokup çok da gurur duyarak söylüyor.”
Danla Bilic’in suç duyurusunun ardından Berk Çetin, 12 Nisan’da Denizli’de gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak Bilic, ilk duruşmanın görülmesinin ardından Çetin’in dört gün içinde tahliye edildiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Bilic, Çetin’in duruşmadaki tavırlarında pişmanlık duymadığını ifade etti. Ünlü fenomen, “Hiç pişman değildi. Yaptıklarının arkasında olduğu çok belliydi” dedi.
Danla Biliç'in eski sevgilisi yeniden gözaltında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından, 'Danla Bilic eski sevgilisi tarafından yine tehdit edildi, '2-3 güne ölüm haberini alırsınız' başlıklarıyla sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda 30 Mayıs'tan bu yana hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgili Berk Çetin'in, Danla Bilic'in Kütahya'da yaşayan dayısı N.D.A.'yı arayarak tehdit ettiği belirlendi.
Harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheli Berk Çetin'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Çetin, adliyeye sevk edildi.
Danla Biliç: Aile Bakanı bizzat ilgilendi
Diğer yandan, Danla Biliç konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Biliç açıklamasında,
"Merak eden arayan soran herkese teşekkür ederim. İyiyim aileme yaşatılan bu korkuyu hazmetmeye çalışıyoruz. Dün bizzat Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş arayıp bu konuyla bizzat ilgilendiklerini de iletti. Hiçbir kadının bu ve benzeri şeyler yaşamaması, yaşayanların da sonsuz korunmasını dilemekten başka elimden bir şey gelmiyor. Sizi çok seviyorum iyi ki varsınız "