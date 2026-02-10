Türkiye
Somali'de kalkış sonrası bir yolcu uçağı düştü
Somali'de kalkış sonrası bir yolcu uçağı düştü
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra bir yolcu uçağı kaza yaptı. Somali yetkilileri...
Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan Galkayo'ya gitmek üzere havalenen bir uçakta, kalkıştan kısa süre sonra teknik bir arıza meydana geldi.Pilotun Mogadişu'ya geri dönerek iniş yapmaya çalıştığı ancak temas sonrası uçağın kontrolünü sağlayamadığı bildirildi. Pistten çıkan uçak, sahil şeridine yakın bir noktada durdu. Kazada can kaybı yaşanmazken, olay yerine hızla ulaşan acil durum ekipleri yolcu ve mürettebata yardım etti. Bölgeden paylaşılan görüntülerde uçağın havalimanına yakın bir plajda durduğu görüldü.
Somali'de kalkış sonrası bir yolcu uçağı düştü

18:25 10.02.2026
© AP PhotoSomali'de bir uçak düştü
Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra bir yolcu uçağı kaza yaptı. Somali yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı.
Aden Adde Uluslararası Havalimanı’ndan Galkayo’ya gitmek üzere havalanan bir uçakta, kalkıştan kısa süre sonra teknik bir arıza meydana geldi.
Pilotun Mogadişu’ya geri dönerek iniş yapmaya çalıştığı ancak temas sonrası uçağın kontrolünü sağlayamadığı bildirildi. Pistten çıkan uçak, sahil şeridine yakın bir noktada durdu.
Kazada can kaybı yaşanmazken, olay yerine hızla ulaşan acil durum ekipleri yolcu ve mürettebata yardım etti. Bölgeden paylaşılan görüntülerde uçağın havalimanına yakın bir plajda durduğu görüldü.
