Katmandu-İstanbul seferini yapan THY uçağının motoru arızalandı, acil iniş için Hindistan'a yönlendirildi

Katmandu-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağı, motorlardan birinde yangın bildiriminin ardından Hindistan'ın Kalküta kentine yönlendirildi.
Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, uçaktaki yangının kontrol altına alındığının bildirildiğini ve tek motor arızasıyla Kalküta’ya doğru uçuşunu sürdürdüğünü açıkladı. Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, gelişmelerle ilgili X hesabından açıklama yaptı:
16:24 04.02.2026 (güncellendi: 16:27 04.02.2026)
Ayrıntılar geliyor
Katmandu-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağı, motorlardan birinde yangın bildiriminin ardından Hindistan’ın Kalküta kentine yönlendirildi.
Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, uçaktaki yangının kontrol altına alındığının bildirildiğini ve tek motor arızasıyla Kalküta’ya doğru uçuşunu sürdürdüğünü açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, gelişmelerle ilgili X hesabından açıklama yaptı:
TK727 sefer sayılı Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır.
Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır.
Yolcularımızın seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.