Sansürsüz Epstein belgelerini inceleyen ABD'li kongre üyeleri adı gizlenen 6 kişiyi işaret etti

Sansürsüz Epstein belgelerini inceleyen ABD'li kongre üyeleri adı gizlenen 6 kişiyi işaret etti

ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri Thomas Massie ile Ro Khanna, Jeffrey Epstein dosyalarının sansürsüz versiyonlarını incelemelerinin ardından, belgelerde adı... 10.02.2026

ABD'de Epstein dosyaları sansürsüz olarak ABD Temsilciler Meclisi üyelerine açıldı. Sansürsüz Epstein belgelerini inceleyen Temsilciler Meclisi üyelerinden ilk açıklamalar da ABD basınına yansımaya başladı. Demokrat Parti'den Temsilci James Walkinshaw, basına dün yaptığı açıklamada “Jeffrey Epstein’e gönderilen ve ondan gelen e-postalardaki isimler de dahil olmak üzere birçok isim gördüğümü söyleyebilirim; bu da bu kişilerin suçlara karışmış olduğunu ya da en azından suçlardan haberdar olduklarını gösteriyor" açıklamasını yaptı. Cumhuriyetçi Massie ve Demokrat Khanna, dün, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein hakkındaki belgelerin sansürsüz halini inceledi.'6 erkek tespit ettik'ABD basınının haberine göre Massie, Adalet Bakanlığı binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oraya girdik ve iki saat kaldık. Milyonlarca dosya var, değil mi? Sadece birkaç saat içinde dosyaların sunuluş biçimine göre suçla ilişkilendirilen, isimleri sansürlenmiş 6 erkek tespit ettik" dedi.Khanna da "suçla ilişkilendirilebilecek" en az 6 kişinin adını tespit ettiklerini aktararak "Bu bir cadı avı değil. Bir kişinin dosyalarda yer alması, onun suçlu olduğu anlamına gelmez. Ancak çok güçlü bazı kişilerin reşit olmayan kızlara tecavüz ettiği ya da bu kızların bulunduğu adaya, çiftliğe veya eve bilerek gittiği açık. Mesele sadece Epstein ve Maxwell ile sınırlı değil" ifadelerini kullandı.Kongre üyesi Khanna, bazı belgelerin, Adalet Bakanlığı'na dahi sansürlü şekilde ulaştığını belirtti.Massie ve Khanna, söz konusu kişilerin isimlerini açıklamazken, bu kişilerden birinin yabancı bir ülkede üst düzey yetkili, diğerinin ise kamuoyunda tanınmış bir isim olduğunu kaydetti.

