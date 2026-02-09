https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/epsteinin-insan-dnasini-gelistirme-takintisi-bilim-insanlariyla-yazismalar-1103373037.html

Epstein’in 'insan DNA’sını geliştirme' takıntısı: Bilim insanlarıyla yazışmalar

ABD Adalet Bakanlığı belgelerine göre Jeffrey Epstein’in genetik, 'seçici üreme’ ve 'transhümanizm' fikirlerine yoğun ilgi duyduğu ve bu konuları tanınmış bilim insanlarıyla e-posta üzerinden tartıştığı belirlendi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni belgeler, en küçüğü 14 yaşında 18 yaş altı kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlarından hüküm giymiş milyarder Jeffrey Epstein’in genetik ve insan DNA’sını 'geliştirme' fikrine sıra dışı bir ilgi duyduğunu ortaya koydu.Belgeler, Epstein’in bu hedef doğrultusunda çok sayıda üst düzey bilim insanıyla e-posta yoluyla temas kurduğunu ve çeşitli araştırmaları finanse etmeyi teklif ettiğini gösteriyor.Belgelere göre Epstein, bilim ve felsefede tartışmalı bir akım olan 'transhümanizm' ile yakından ilgileniyordu. Bu akım, genetik mühendisliği ve yapay zeka gibi ileri teknolojilerle insan biyolojisinin ilerletilmesini savunuyor. Eleştirmenler ise bu yaklaşımın ‘seçici üreme’ anlayışına kapı aralayabileceğini belirtiyor.Organizasyona Hawking de katılmışEpstein’in, bilim çevrelerinde kabul görmek amacıyla araştırmalara maddi destek teklif ettiği, pahalı konferanslar ve toplantılar düzenlediği de kayıtlarda yer aldı. 2006 yılında, kendi özel adasına yakın bir bölgede bulunan Britanya Virjin Adaları’ndaki St. Thomas’ta, bir bilim konferansı organize ettiği, toplantıya fizikçiler Stephen Hawking ve Kip Thorne gibi isimlerin de katıldığı bildirildi.‘Üstün insanlar’ fikriKonferansın resmi konusu yerçekimi teorisi olmasına rağmen, katılımcılardan birinin ABD merkezli New York Times’a aktardığına göre Epstein’in asıl ilgisi insan genomunun geliştirilmesi ve belirli özelliklerin aktarımıyla 'üstün insanlar' üretilebileceği fikriydi.‘Çok sayıda çocuk planı vardı’Epstein’in ayrıca embriyolar üzerinde genetik değişiklik yapılarak arzu edilen özelliklere sahip çocuklar üretilmesini amaçlayan araştırmalara yatırım yapmak istediği de yazışmalara yansıdı. 2018 tarihli ve konu başlığı ‘tasarım bebekler' olan bir e-posta zincirinde bir kripto para girişimcisi finansman sorarken, Epstein’in 'yatırım yapma konusunda bir sorunum yok' yanıtını verdiği görüldü.New York Times’ın 2019 tarihli haberine göre ise Epstein, kendi DNA’sını kullanarak çok sayıda çocuk sahibi olmayı planlıyordu. New Mexico’daki geniş arazisinde çok sayıda kadını aynı dönemde hamile bırakarak insan soyunu kendi genetiğiyle 'yaymayı' hedeflediğini bazı bilim insanlarıyla görüştüğü öne sürüldü. İsmi açıklanmayan bir bilim insanı, Epstein’in aynı anda 20 kadını hamile bırakma fikrinden söz ettiğini aktardı.Siyahlar için ırkçı görüşlerBelgelerde Epstein’in ırkçı görüşler de dile getirdiği görülüyor. Siyahların genetik olarak daha az zeki olduğunu öne sürdüğü yazışmalar dikkat çekti. The Telegraph’ın incelediği e-postalara göre Epstein, 2016 yılında Alman bilişsel bilimci ve o dönem MIT profesörü olan Joscha Bach’a, Siyahların genetik müdahaleyle daha 'zeki' hale getirilebileceği fikriyle ilgilendiğini yazdı. Bach’ın Epstein’den yaklaşık 400 bin dolar bağış aldığı da aktarıldı.Aynı yıl sol görüşlü düşünür Noam Chomsky ile yaptığı bir yazışmada Epstein, Afrika kökenli Amerikalılar arasındaki test puanı farkının 'iyi belgelenmiş' olduğunu savundu ve 'çalışma belleğiyle ilgili gen setlerinin bulunup ayarlanabileceğini' ileri sürdü.

