Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşimin daha kontrolü Rus ordusunun eline geçti

Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşimin daha kontrolü Rus ordusunun eline geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi'ndeki Zalizniçnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 10.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamada, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birliklerinin düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Zaporojye Bölgesi’nin Zalizniçnoye yerleşiminin tamamında kontrol sağladığı ifade edildi.Son 24 saat içinde toplam bin 245 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 7 zırhlı savaş aracı, 13 topu ile 54 savaş otomobili imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerleri, mühimmat depolarını, ayrıca 139 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 4 güdümlü uçak bombasını, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini, bir adet Neptun güdümlü uzun menzilli füzeyi ve 72 uçak tipi İHA’yı engelledi.

