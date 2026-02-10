https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/rusya-bassavcisi-aleksandr-gutsan-turk-mevkidasinin-daveti-uzerine-ankaraya-geldi-1103403691.html

Rusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan, Türk mevkidaşının daveti üzerine Ankara’ya geldi

Rusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan, Türk mevkidaşının daveti üzerine Ankara’ya geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Başsavcısı’nın bu seneki ilk yurtdışı çalışma seyahatini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Rusya üst denetim kurumu başkanı, Adalet bakanı Yılmaz Tunç ve... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-10T19:35+0300

2026-02-10T19:35+0300

2026-02-10T19:35+0300

türki̇ye

yılmaz tunç

rusya

rusya başsavcılığı

st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)

türkiye

haberler

muhsin şentürk

türkiye cumhuriyeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103403537_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6117d343e1f4e13902d1810ed64fe186.jpg

Rusya üst denetim kurumu başkanı Başsavcı Aleksandr Gutsan, 2026 yılındaki ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Rusya üst denetim kurumu başkanı havalimanında, Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksey İvanov ve Türkiye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk tarafından karşılandı.İkili ilişkilere yönelik imzalar atılacakAleksandr Gutsan, Ankara’da mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerin haricinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de bir araya gelmesi planlanıyor. İşbu görüşmeler kapsamında tarafların, her iki kurumla ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ve daha da geliştirilmesini hedefleyen uluslararası belgelerin imzalaması bekleniyor.Görüşmelerde Rusya Başsavcılığı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi gündemi oluşturacak.Taraflar arasındaki iş birliği ikili formatın yanı sıra, aralarında SPIEF (St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu) ve ŞİÖ (Şanghay İşbirliği Örgütü)’nün de bulunduğu çok taraflı formatlarda çeşitli uluslararası platformlarda da yürütülüyor. İade, adli yardım konuları da gündemdeRusya Başsavcılığı yetkili temsilcileri aynı zamanda iade, adli yardım, ceza davalarında kolluk kuvvetleri desteği ve karşılıklı çıkar barındıran sair konulara ilişkin Rusya-Türkiye kurumlararası istişare konularını da ele alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/rusya-devlet-baskani-putinin-munih-konusmasinin-19uncu-yil-donumu-rusya-icin-degil-tum-dunya-icin-1103400403.html

türki̇ye

rusya

türkiye cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

yılmaz tunç, rusya, rusya başsavcılığı, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), türkiye, haberler, muhsin şentürk, türkiye cumhuriyeti