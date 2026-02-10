https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/rusya-bassavcisi-aleksandr-gutsan-turk-mevkidasinin-daveti-uzerine-ankaraya-geldi-1103403691.html
Rusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan, Türk mevkidaşının daveti üzerine Ankara’ya geldi
Rusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan, Türk mevkidaşının daveti üzerine Ankara’ya geldi
10.02.2026
Rusya üst denetim kurumu başkanı Başsavcı Aleksandr Gutsan, 2026 yılındaki ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Rusya üst denetim kurumu başkanı havalimanında, Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksey İvanov ve Türkiye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk tarafından karşılandı.İkili ilişkilere yönelik imzalar atılacakAleksandr Gutsan, Ankara’da mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerin haricinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de bir araya gelmesi planlanıyor. İşbu görüşmeler kapsamında tarafların, her iki kurumla ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ve daha da geliştirilmesini hedefleyen uluslararası belgelerin imzalaması bekleniyor.Görüşmelerde Rusya Başsavcılığı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi gündemi oluşturacak.Taraflar arasındaki iş birliği ikili formatın yanı sıra, aralarında SPIEF (St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu) ve ŞİÖ (Şanghay İşbirliği Örgütü)’nün de bulunduğu çok taraflı formatlarda çeşitli uluslararası platformlarda da yürütülüyor. İade, adli yardım konuları da gündemdeRusya Başsavcılığı yetkili temsilcileri aynı zamanda iade, adli yardım, ceza davalarında kolluk kuvvetleri desteği ve karşılıklı çıkar barındıran sair konulara ilişkin Rusya-Türkiye kurumlararası istişare konularını da ele alacak.
