Rekor yağışlar Kolombiya’yı vurdu: 14 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya’nın kuzeyinde mevsim normallerinin çok üzerine çıkan yağışlar büyük felakete yol açtı. Sel ve toprak kaymalarında 14 kişi hayatını kaybederken, 120 binden fazla kişinin afetlerden etkilendiği bildirildi.
Yerel basına yansıyan bilgilere göre, Kolombiya’nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Günlerdir süren sağanaklar nedeniyle birçok yerleşim yerinde sel ve toprak kaymaları meydana geldiği aktarıldı.
Afetlerden Cordoba, La Guajira, Sucre, Magdalena, Choco ve Antioquia bölgelerinin etkilendiği belirtildi. Yetkililer, 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 120 binden fazla kişinin ise doğrudan afetlerden etkilendiğini açıkladı.
'Bu mevsimde böylesi daha önce görülmedi'
Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi’nin (UNGRD) açıklamasına göre, yaşanan yağışlar yılın bu dönemi için olağan dışı seviyelere ulaştı. UNGRD Direktörü Carlos Alberto Carrillo, Cordoba bölgesinde yağış miktarının normalin yaklaşık yüzde 1600 üzerine çıktığını söyledi.
Carrillo, şubat ayının bölge için genellikle en kurak dönem olduğuna dikkat çekerek, bu seviyede yağışın daha önce kaydedilmediğini belirtti. Açıklamada, şu ana kadar 40 binden hektardan fazla alanın sular altında kaldığı bilgisi paylaşıldı.
Yerleşim yerleri sular altında, ulaşım kesildi
Cordoba Valisi Erasmo Zuleta, bölgenin yaklaşık yüzde 80’inin sular altında kaldığını aktardı. Zuleta, birçok yerleşim yerinde su seviyelerinin evlerin çatılarına kadar ulaştığını, kara ulaşımının ise tamamen kesildiğini ifade etti.
La Guajira ve Magdalena bölgelerinde 12 saati aşan aralıksız yağışların derelerin taşmasına yol açtığı bildirildi. Evlerini terk etmek zorunda kalan afetzedelerin geçici barınaklara tahliye edildiği, bu alanlarda kötü hijyen koşulları nedeniyle solunum yolu enfeksiyonları ve grip benzeri şikayetlerde artış yaşandığı kaydedildi.
Yetkililerin, yağışların devam etmesi ihtimaline karşı bölgede alarm durumunu sürdürüldüğü ve yeni tahliyelere hazırlık yapıldığı belirtildi.