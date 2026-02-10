Türkiye
Köyceğiz Gölü taştı: Sultaniye Kaplıcaları sular altında
türki̇ye
göl
köyceğiz
köyceğiz gölü
yağış
türki̇ye
köyceğiz
göl, köyceğiz, köyceğiz gölü, yağış
göl, köyceğiz, köyceğiz gölü, yağış

Köyceğiz Gölü taştı: Sultaniye Kaplıcaları sular altında

15:03 10.02.2026
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde aşırı yağışlar ve kuvvetli lodos sonrası su seviyesi yükselen Köyceğiz Gölü taştı. Göl kenarındaki yürüyüş yolu ile bazı işletmelerin masa-sandalyeleri sular altında kalırken, su basan bazı yollar trafiğe kapatıldı. Sultaniye Kaplıcaları’ndaki tesislerde de taşkın yaşandı.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan yağışların ardından Köyceğiz Gölü’nde su seviyesi yükseldi. Yağışlar ve kuvvetli lodosun etkisiyle göl taştı.

Yürüyüş yolu su altında, bazı yollar kapatıldı

Göl kenarında bulunan yürüyüş yolu ile bazı işletmelere ait masa ve sandalyeler su altında kaldı. Su altında kalan bazı yollar trafiğe kapatılırken, gölün taştığı noktalarda araç geçişlerine izin verilmedi.

Sultaniye Kaplıcaları’nda çamur banyoları ve havuzlar sular altında

Gölün güneybatı kıyısında bulunan, içinde taşıdığı 12 farklı mineral nedeniyle Türkiye’nin nadir kaplıcaları arasında gösterilen Sultaniye Kaplıcaları’nda çamur banyoları, kaplıca havuzları ve tesisler sular altında kaldı.

Ziyaretçiler suyun içinden yürüyerek tesise ulaştı

Kaplıcalara gelen vatandaşlar araçlarını göl kıyısına bırakarak taşan suların içinden yürüyüp tesislere ulaştı. Bazı vatandaşların, gölden taşan suların altında kalan kaplıcalarda suya girdiği görüldü.

Taşkın görüntülendi, gölde antrenman sürdü

Su altında kalan alanlar görüntülenirken, bazı kano ve kürek sporcularının gölde antrenman yaptığı da gözlendi.
