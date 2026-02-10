https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/koycegiz-golu-tasti-sultaniye-kaplicalari-sular-altinda-1103395696.html
Köyceğiz Gölü taştı: Sultaniye Kaplıcaları sular altında
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde aşırı yağışlar ve kuvvetli lodos sonrası su seviyesi yükselen Köyceğiz Gölü taştı. Göl kenarındaki yürüyüş yolu ile bazı... 10.02.2026, Sputnik Türkiye
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan yağışların ardından Köyceğiz Gölü’nde su seviyesi yükseldi. Yağışlar ve kuvvetli lodosun etkisiyle göl taştı.Yürüyüş yolu su altında, bazı yollar kapatıldıGöl kenarında bulunan yürüyüş yolu ile bazı işletmelere ait masa ve sandalyeler su altında kaldı. Su altında kalan bazı yollar trafiğe kapatılırken, gölün taştığı noktalarda araç geçişlerine izin verilmedi.Sultaniye Kaplıcaları’nda çamur banyoları ve havuzlar sular altındaGölün güneybatı kıyısında bulunan, içinde taşıdığı 12 farklı mineral nedeniyle Türkiye’nin nadir kaplıcaları arasında gösterilen Sultaniye Kaplıcaları’nda çamur banyoları, kaplıca havuzları ve tesisler sular altında kaldı.Ziyaretçiler suyun içinden yürüyerek tesise ulaştıKaplıcalara gelen vatandaşlar araçlarını göl kıyısına bırakarak taşan suların içinden yürüyüp tesislere ulaştı. Bazı vatandaşların, gölden taşan suların altında kalan kaplıcalarda suya girdiği görüldü.Taşkın görüntülendi, gölde antrenman sürdüSu altında kalan alanlar görüntülenirken, bazı kano ve kürek sporcularının gölde antrenman yaptığı da gözlendi.
