https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/putin-turbulansin-giderek-arttigi-kosullarda-rus-diplomasisinin-aktif-rolune-ihtiyac-var-1103386436.html
Putin: Türbülansın giderek arttığı koşullarda, Rus diplomasisinin aktif rolüne ihtiyaç var
Putin: Türbülansın giderek arttığı koşullarda, Rus diplomasisinin aktif rolüne ihtiyaç var
Sputnik Türkiye
10 Şubat Diplomasi Çalışanları Günü için mesaj yayınlayan Putin, Rus diplomasisinin önemine vurgu yaptı. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T10:08+0300
2026-02-10T10:08+0300
2026-02-10T10:08+0300
dünya
avrasya
rusya dışişleri bakanlığı
rusya diplomasi çalışanları günü
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102777052_0:372:2980:2048_1920x0_80_0_0_34511451ad5f94de71929c5b78f6cc63.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada türbülansın giderek arttığı koşullarda, Rus diplomasisinin aktif rolüne ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Diplomasi Çalışanları Günü vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı çalışanlarını ve emektarlarını tebrik etti.Putin, mesajında şu ifadeleri kullandı:🔴Rus diplomatlar her zaman vatanlarına onurlu bir şekilde hizmet etmiş ve gerçek vatanseverlik sergilemişlerdir🔴Dışişleri Bakanlığı'nın yurtdışındaki vatandaşların haklarını güvence altına alma çabaları büyük önem taşıyor🔴Rus diplomasisi için komşularla ilişkilerin güçlendirilmesi ve Avrasya entegrasyonunun ilerletilmesi önceliklidir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/trumpin-avrupa-ve-ukraynaya-baskisi-cosku-yaratmamali-1103385173.html
avrasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102777052_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_33dfbd42fcbe77a56ee7eb11e5c27451.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrasya, rusya dışişleri bakanlığı, rusya diplomasi çalışanları günü, vladimir putin
avrasya, rusya dışişleri bakanlığı, rusya diplomasi çalışanları günü, vladimir putin
Putin: Türbülansın giderek arttığı koşullarda, Rus diplomasisinin aktif rolüne ihtiyaç var
10 Şubat Diplomasi Çalışanları Günü için mesaj yayınlayan Putin, Rus diplomasisinin önemine vurgu yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada türbülansın giderek arttığı koşullarda, Rus diplomasisinin aktif rolüne ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Diplomasi Çalışanları Günü vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı çalışanlarını ve emektarlarını tebrik etti.
Putin, mesajında şu ifadeleri kullandı:
🔴Rus diplomatlar her zaman vatanlarına onurlu bir şekilde hizmet etmiş ve gerçek vatanseverlik sergilemişlerdir
🔴Dışişleri Bakanlığı'nın yurtdışındaki vatandaşların haklarını güvence altına alma çabaları büyük önem taşıyor
🔴Rus diplomasisi için komşularla ilişkilerin güçlendirilmesi ve Avrasya entegrasyonunun ilerletilmesi önceliklidir