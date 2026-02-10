Putin: Türbülansın giderek arttığı koşullarda, Rus diplomasisinin aktif rolüne ihtiyaç var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada türbülansın giderek arttığı koşullarda, Rus diplomasisinin aktif rolüne ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



Diplomasi Çalışanları Günü vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı çalışanlarını ve emektarlarını tebrik etti.



Putin, mesajında şu ifadeleri kullandı:



🔴Rus diplomatlar her zaman vatanlarına onurlu bir şekilde hizmet etmiş ve gerçek vatanseverlik sergilemişlerdir



🔴Dışişleri Bakanlığı'nın yurtdışındaki vatandaşların haklarını güvence altına alma çabaları büyük önem taşıyor



🔴Rus diplomasisi için komşularla ilişkilerin güçlendirilmesi ve Avrasya entegrasyonunun ilerletilmesi önceliklidir