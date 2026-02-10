Türkiye
Putin: Türbülansın giderek arttığı koşullarda, Rus diplomasisinin aktif rolüne ihtiyaç var
Putin: Türbülansın giderek arttığı koşullarda, Rus diplomasisinin aktif rolüne ihtiyaç var
Sputnik Türkiye
10 Şubat Diplomasi Çalışanları Günü için mesaj yayınlayan Putin, Rus diplomasisinin önemine vurgu yaptı. 10.02.2026
10:08 10.02.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
10 Şubat Diplomasi Çalışanları Günü için mesaj yayınlayan Putin, Rus diplomasisinin önemine vurgu yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada türbülansın giderek arttığı koşullarda, Rus diplomasisinin aktif rolüne ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Diplomasi Çalışanları Günü vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı çalışanlarını ve emektarlarını tebrik etti.

Putin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

🔴Rus diplomatlar her zaman vatanlarına onurlu bir şekilde hizmet etmiş ve gerçek vatanseverlik sergilemişlerdir

🔴Dışişleri Bakanlığı'nın yurtdışındaki vatandaşların haklarını güvence altına alma çabaları büyük önem taşıyor

🔴Rus diplomasisi için komşularla ilişkilerin güçlendirilmesi ve Avrasya entegrasyonunun ilerletilmesi önceliklidir
