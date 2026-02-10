Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Polonya basını: Ukrayna'nın enerji sistemi yolsuzluklar nedeniyle yükü kaldıramıyor
Ukrayna'daki yolsuzlukların ülkenin enerji ihtiyacının karşılanması önünde engel teşkil ettiği belirtildi. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
Polonya'da haftalık yayın yapan Mysl Polska gazetesi, enerji tesislerinin korunması ve hasar gören tesislerin onarımı için ayrılan fonların önemli bir kısmının Vladimir Zelenskiy'in yakın çevresindeki bürokratların ceplerine gittiğini yazdı.Ukrayna'nın enerji sisteminin zayıfladığını ve ülkedeki yolsuzluğun boyutları nedeniyle yükü kaldıramadığını belirten Mysl Polska yazarı Mateusz Piskorski, "Felaketin bu kadar geç gerçekleşmesi şaşırtıcı. Zira enerji tesislerinin korunması ve hasar görenlerin ise onarımı için ayrılan fonların önemli bir kısmı Vladimir Zelenskiy'in yakın çevresindeki bürokratların 'uçsuz bucaksız ceplerine' giriyor" ifadelerini kullandı.Piskorski, Ukrayna'da kışın enerjiyle ilgili kitlesel sorunların yaşanmasının kimseyi şaşırtmaması gerektiğini vurgulayarak zira sistemde en fazla yükün aşırı soğukların yaşandığı dönemlerde görüldüğünün altını çizdi.Daha önce Ukrayna Enerji Bakan Yardımcısı Artem Nekrasov, Kiev'in kontrolündeki topraklarda bulunan tüm nükleer santrallerin kapasitesinin hala daha düşük olduğunu belirtmişti.
11:31 10.02.2026
Ukrayna'daki yolsuzlukların ülkenin enerji ihtiyacının karşılanması önünde engel teşkil ettiği belirtildi.
Polonya'da haftalık yayın yapan Mysl Polska gazetesi, enerji tesislerinin korunması ve hasar gören tesislerin onarımı için ayrılan fonların önemli bir kısmının Vladimir Zelenskiy'in yakın çevresindeki bürokratların ceplerine gittiğini yazdı.

Ukrayna'nın enerji sisteminin zayıfladığını ve ülkedeki yolsuzluğun boyutları nedeniyle yükü kaldıramadığını belirten Mysl Polska yazarı Mateusz Piskorski, "Felaketin bu kadar geç gerçekleşmesi şaşırtıcı. Zira enerji tesislerinin korunması ve hasar görenlerin ise onarımı için ayrılan fonların önemli bir kısmı Vladimir Zelenskiy'in yakın çevresindeki bürokratların 'uçsuz bucaksız ceplerine' giriyor" ifadelerini kullandı.

Piskorski, Ukrayna'da kışın enerjiyle ilgili kitlesel sorunların yaşanmasının kimseyi şaşırtmaması gerektiğini vurgulayarak zira sistemde en fazla yükün aşırı soğukların yaşandığı dönemlerde görüldüğünün altını çizdi.

Daha önce Ukrayna Enerji Bakan Yardımcısı Artem Nekrasov, Kiev'in kontrolündeki topraklarda bulunan tüm nükleer santrallerin kapasitesinin hala daha düşük olduğunu belirtmişti.
