Polis kılığına girip bir kişiyi öldürdü: Şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İzmir’in Gaziemir ilçesinde polis gibi davranıp polis yeleği ve şapkasıyla apartmana gelen M.T. (49), tartıştığı Pehlül Taş’ı (52) tabancayla vurup kaçtı. Taş... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

i̇zmir

polis

cinayet

gaziemir

asayiş

İzmir’in Gaziemir ilçesinde Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki bir apartmanda yaşayan Pehlül Taş (52), dairesinin önüne gelen ve polis yeleği giyip polis şapkası takan M.T. (49) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, tabancayla Taş’a ateş ederek kaçtı.Sağlık ekipleri geldi, Taş’ın öldüğü belirlendiİhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.Şüphelinin kaçış güzergâhı tespit edildiAsayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şubesi ekipleri, zanlının 35 BML 167 plakalı araçla bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Yapılan çalışma sonrası polis, zanlıyı saklandığı adreste gözaltına aldı.Sahte polis kıyafetleri çöpte, ruhsatsız tabanca ormanda bulunduŞüphelinin kullandığı polis yeleği ve kıyafetlerin çöp konteynerinde, kullandığı ruhsatsız tabancanın ise ormanlık alanda bulunduğu bildirildi.M.T’nin ifadesinde, eski nişanlısının kendisini maktul ile aldattığını iddia etmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

i̇zmir, polis, cinayet, gaziemir, asayiş