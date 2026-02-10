Türkiye
Polis kılığına girip bir kişiyi öldürdü: Şüpheli yakalandı
Polis kılığına girip bir kişiyi öldürdü: Şüpheli yakalandı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis gibi davranıp polis yeleği ve şapkasıyla apartmana gelen M.T. (49), tartıştığı Pehlül Taş'ı (52) tabancayla vurup kaçtı. Taş... 10.02.2026
türki̇ye
i̇zmir
polis
cinayet
gaziemir
asayiş
İzmir’in Gaziemir ilçesinde Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki bir apartmanda yaşayan Pehlül Taş (52), dairesinin önüne gelen ve polis yeleği giyip polis şapkası takan M.T. (49) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, tabancayla Taş’a ateş ederek kaçtı.Sağlık ekipleri geldi, Taş’ın öldüğü belirlendiİhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.Şüphelinin kaçış güzergâhı tespit edildiAsayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şubesi ekipleri, zanlının 35 BML 167 plakalı araçla bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Yapılan çalışma sonrası polis, zanlıyı saklandığı adreste gözaltına aldı.Sahte polis kıyafetleri çöpte, ruhsatsız tabanca ormanda bulunduŞüphelinin kullandığı polis yeleği ve kıyafetlerin çöp konteynerinde, kullandığı ruhsatsız tabancanın ise ormanlık alanda bulunduğu bildirildi.M.T’nin ifadesinde, eski nişanlısının kendisini maktul ile aldattığını iddia etmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
türki̇ye
i̇zmir
gaziemir
i̇zmir, polis, cinayet, gaziemir, asayiş
i̇zmir, polis, cinayet, gaziemir, asayiş

Polis kılığına girip bir kişiyi öldürdü: Şüpheli yakalandı

13:04 10.02.2026
İzmir’in Gaziemir ilçesinde polis gibi davranıp polis yeleği ve şapkasıyla apartmana gelen M.T. (49), tartıştığı Pehlül Taş’ı (52) tabancayla vurup kaçtı. Taş olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet Büro ve İstihbarat ekipleri şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı; yelek-şapka çöpte, ruhsatsız tabanca ormanlıkta bulundu.
İzmir’in Gaziemir ilçesinde Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki bir apartmanda yaşayan Pehlül Taş (52), dairesinin önüne gelen ve polis yeleği giyip polis şapkası takan M.T. (49) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, tabancayla Taş’a ateş ederek kaçtı.

Sağlık ekipleri geldi, Taş’ın öldüğü belirlendi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüphelinin kaçış güzergâhı tespit edildi

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şubesi ekipleri, zanlının 35 BML 167 plakalı araçla bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Yapılan çalışma sonrası polis, zanlıyı saklandığı adreste gözaltına aldı.

Sahte polis kıyafetleri çöpte, ruhsatsız tabanca ormanda bulundu

Şüphelinin kullandığı polis yeleği ve kıyafetlerin çöp konteynerinde, kullandığı ruhsatsız tabancanın ise ormanlık alanda bulunduğu bildirildi.
M.T’nin ifadesinde, eski nişanlısının kendisini maktul ile aldattığını iddia etmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
