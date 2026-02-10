https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/kurtlar-vadisinde-canlandirdigi-cerrahpasalilarin-ablasi-roluyle-sevilmisti-oyuncu-sivga-gerez-1103392128.html

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Cerrahpaşalıların Ablası' rolüyle sevilmişti: Oyuncu Şivga Gerez hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Cerrahpaşalıların Ablası' olarak sevilen oyuncu Şivga Gerez hayatını kaybetti. 10.02.2026, Sputnik Türkiye

Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu ve oryantal Şivga Gerez 56 yaşında hayatını kaybetti. Gerez, 'Kurtlar Vadisi'ndeki "Cerrahpaşalıların Ablası" rolüyle tanınmıştı. Sevenlerinden dua istemiştiOyuncu Gerez, geçtiğimiz yıl mayıs ayında kansere yakalandığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah" ifadelerini kullanarak, sevenlerinden dua istemişti.Şivga Gerez kimdir?Şıvga Gerez, kariyerine dansla başlamış ve İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilerek İbo Show’daki performanslarıyla ün kazanmıştır. Daha sonra oyunculuğa geçen isim çok sayıda yapımda rol almıştı.

