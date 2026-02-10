https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/kurtlar-vadisinde-canlandirdigi-cerrahpasalilarin-ablasi-roluyle-sevilmisti-oyuncu-sivga-gerez-1103392128.html
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Cerrahpaşalıların Ablası' rolüyle sevilmişti: Oyuncu Şivga Gerez hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Cerrahpaşalıların Ablası' rolüyle sevilmişti: Oyuncu Şivga Gerez hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Cerrahpaşalıların Ablası' olarak sevilen oyuncu Şivga Gerez hayatını kaybetti. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T12:56+0300
2026-02-10T12:56+0300
2026-02-10T12:56+0300
yaşam
şıvga gerez
kurtlar vadisi
i̇brahim tatlıses
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103391965_0:0:449:253_1920x0_80_0_0_53d9fbb4a1463b1ffd3981eb38cc81ea.jpg
Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu ve oryantal Şivga Gerez 56 yaşında hayatını kaybetti. Gerez, 'Kurtlar Vadisi'ndeki "Cerrahpaşalıların Ablası" rolüyle tanınmıştı. Sevenlerinden dua istemiştiOyuncu Gerez, geçtiğimiz yıl mayıs ayında kansere yakalandığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah" ifadelerini kullanarak, sevenlerinden dua istemişti.Şivga Gerez kimdir?Şıvga Gerez, kariyerine dansla başlamış ve İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilerek İbo Show’daki performanslarıyla ün kazanmıştır. Daha sonra oyunculuğa geçen isim çok sayıda yapımda rol almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/yesilcamin-usta-oyuncusu-nevin-efe-hayatini-kaybetti-1103320221.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103391965_0:0:449:337_1920x0_80_0_0_e68af55ad78d4754f61f6b69cb2c38ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şıvga gerez, kurtlar vadisi, i̇brahim tatlıses
şıvga gerez, kurtlar vadisi, i̇brahim tatlıses
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Cerrahpaşalıların Ablası' rolüyle sevilmişti: Oyuncu Şivga Gerez hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Cerrahpaşalıların Ablası' olarak sevilen oyuncu Şivga Gerez hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu ve oryantal Şivga Gerez 56 yaşında hayatını kaybetti. Gerez, 'Kurtlar Vadisi'ndeki "Cerrahpaşalıların Ablası" rolüyle tanınmıştı.
Sevenlerinden dua istemişti
Oyuncu Gerez, geçtiğimiz yıl mayıs ayında kansere yakalandığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah" ifadelerini kullanarak, sevenlerinden dua istemişti.
Şıvga Gerez, kariyerine dansla başlamış ve İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilerek İbo Show’daki performanslarıyla ün kazanmıştır. Daha sonra oyunculuğa geçen isim çok sayıda yapımda rol almıştı.