https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/ozgur-ozelden-mesut-ozarslan-icin-ankaragucu-iddiasi-tribun-liderine-daire-teklif-etti-1103396089.html

Özgür Özel'den Mesut Özarslan için 'Ankaragücü' iddiası: 'Tribün liderine daire teklif etti'

Özgür Özel'den Mesut Özarslan için 'Ankaragücü' iddiası: 'Tribün liderine daire teklif etti'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Özarslan ile ilgili Ankaragücü iddiasında bulundu. Özel, "Tribün liderlerine daha dün, çarşamba AK... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-10T15:41+0300

2026-02-10T15:41+0300

2026-02-10T15:41+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

ankaragücü

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

mesut özarslan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103397067_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fda62468bfbbefa71427399773021df2.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile ilgili konuştu.Kendisini defalarca, 3 kez özel gündemle genel merkeze çağırdığını aktaran Özel, şunları söyledi:'Söylediklerim kişilik tespitine yöneliktir'Özgür Özel'den Ankaragücü iddiası: 'Sana daire alayım'Özel sonrasında ise, "Burada şahitler var. Ankaragücü'nün gece kondu sol açık ve bekar evi çocukları diye 3 tribün grubunun liderleri ve önde gelenleri burada. Bahçede kendiniz konuşabilirsiniz. Tribün liderlerine daha dün çarşamba AK Parti grubuna katılıyorum, Ankaragücü olarak yanımızda durun her ihtiyacınızı karşılayayım, tribün liderine diyor ki sana daire alayım. Yapın röportajı. Kendine slogan atsınlar diye adam tutmaya çalışıyor. Bu tosuncuk milletin helal oylarını almış kaçmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.'İktidara bozuk tohum Mesut ile gidilmez Ekrem ile gidilir'Özel konuşmasının sonlarında ise "İktidara bozuk tohum Mesut’la gidilmez ama Zeydan’la gidilir, Mansur Yavaş’la gidilir, Ekrem başkanla gidilir. Dürüst, cesur insanlarla gidilir" dedi.Özarslan neden CHP'den istifa etti? Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 8 Şubat tarihinde CHP'den istifa etmiş, açıklamasında "Tepkim, Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kimliğine, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi seçmenlerine değil, siyasi nezaketi ve devlet ciddiyetini yitirmiş mevcut yönetim anlayışınadır. Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" demişti.Özarslan sonrasında ise, kendisine hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/ak-parti-sozcusu-celik--kecioren-belediye-baskaniyla-ilgili-verilmis-bir-karar-yok-1103374364.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, özgür özel özarslan, özgür özel ankaragücü