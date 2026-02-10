Özgür Özel'den Mesut Özarslan için 'Ankaragücü' iddiası: 'Tribün liderine daire teklif etti'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/ozgur-ozelden-mesut-ozarslan-icin-ankaragucu-iddiasi-tribun-liderine-daire-teklif-etti-1103396089.html
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile ilgili konuştu.Kendisini defalarca, 3 kez özel gündemle genel merkeze çağırdığını aktaran Özel, şunları söyledi:'Söylediklerim kişilik tespitine yöneliktir'Özgür Özel'den Ankaragücü iddiası: 'Sana daire alayım'Özel sonrasında ise, "Burada şahitler var. Ankaragücü'nün gece kondu sol açık ve bekar evi çocukları diye 3 tribün grubunun liderleri ve önde gelenleri burada. Bahçede kendiniz konuşabilirsiniz. Tribün liderlerine daha dün çarşamba AK Parti grubuna katılıyorum, Ankaragücü olarak yanımızda durun her ihtiyacınızı karşılayayım, tribün liderine diyor ki sana daire alayım. Yapın röportajı. Kendine slogan atsınlar diye adam tutmaya çalışıyor. Bu tosuncuk milletin helal oylarını almış kaçmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.'İktidara bozuk tohum Mesut ile gidilmez Ekrem ile gidilir'Özel konuşmasının sonlarında ise "İktidara bozuk tohum Mesut’la gidilmez ama Zeydan’la gidilir, Mansur Yavaş’la gidilir, Ekrem başkanla gidilir. Dürüst, cesur insanlarla gidilir" dedi.Özarslan neden CHP'den istifa etti? Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 8 Şubat tarihinde CHP'den istifa etmiş, açıklamasında "Tepkim, Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kimliğine, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi seçmenlerine değil, siyasi nezaketi ve devlet ciddiyetini yitirmiş mevcut yönetim anlayışınadır. Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" demişti.Özarslan sonrasında ise, kendisine hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile ilgili konuştu.
Kendisini defalarca, 3 kez özel gündemle genel merkeze çağırdığını aktaran Özel, şunları söyledi:
"Kendisine, eğer bir kabahatin varsa şimdi söyle bizim yolsuzluk yapanla işimiz olmaz bunu bizi söyle ve gereğini yap dedim. Söylenenlerin tamamının iftira, hırsızlığa yolsuzluğa bulaşmadığını öyle yeminlerle, çocuklarını ailesini yeminlere katarak inkar etti."
'Söylediklerim kişilik tespitine yöneliktir'
3 gün öncesine kadar. Sonra her taraftan gelen bilgiler, AK Parti ile gizli görüşmeler yaptığı, buraya geçecek olduğu... Öğreniyoruz ki çarşamba günü AK Parti'ye katılacak. Telefonları açmıyor, şehirden kaçıyor. En yakınları katılıyor diyorlar. Bunun üzerine kendisine öncesinde telefon açıyorum bin bir tane yemin. Ertesi gün telefonları kapıyor. Bunun üzerine de kendisinden telefonla ulaşamadığım için kendisine mesaj atıyorum. Seni doğuran annen utanır dedim her laf annesini karıştırdığı için. Onun dışında söylediklerim kişilik tespitine yöneliktir, aileye yönelik kastım varsa Allah cezamı versin. Birini ispatla mahkeme orada" dedi.
Özgür Özel'den Ankaragücü iddiası: 'Sana daire alayım'
Özel sonrasında ise, "Burada şahitler var. Ankaragücü'nün gece kondu sol açık ve bekar evi çocukları diye 3 tribün grubunun liderleri ve önde gelenleri burada. Bahçede kendiniz konuşabilirsiniz. Tribün liderlerine daha dün çarşamba AK Parti grubuna katılıyorum, Ankaragücü olarak yanımızda durun her ihtiyacınızı karşılayayım, tribün liderine diyor ki sana daire alayım. Yapın röportajı. Kendine slogan atsınlar diye adam tutmaya çalışıyor. Bu tosuncuk milletin helal oylarını almış kaçmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.
'İktidara bozuk tohum Mesut ile gidilmez Ekrem ile gidilir'
Özel konuşmasının sonlarında ise "İktidara bozuk tohum Mesut’la gidilmez ama Zeydan’la gidilir, Mansur Yavaş’la gidilir, Ekrem başkanla gidilir. Dürüst, cesur insanlarla gidilir" dedi.
Özarslan neden CHP'den istifa etti?
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 8 Şubat tarihinde CHP'den istifa etmiş, açıklamasında "Tepkim, Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kimliğine, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi seçmenlerine değil, siyasi nezaketi ve devlet ciddiyetini yitirmiş mevcut yönetim anlayışınadır. Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" demişti.
Özarslan sonrasında ise, kendisine hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.