AK Parti Sözcüsü Çelik: Keçiören Belediye Başkanıyla ilgili verilmiş bir karar yok
AK Parti Sözcüsü Çelik: Keçiören Belediye Başkanıyla ilgili verilmiş bir karar yok
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti MYK toplantısı ardından yaptığı açıklamada CHP eleştirdi. Çelik, CHP'nin söylemlerinin depremin yıl dönümünde enkaz altında... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
AK Parti MYK sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Çelik, gündeme ilişkin soruları da yanıtlarken CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye katılıp katılmayacağına dair bir soruyu da "Keçiören Belediye Başkanının partimize geçmesiyle ilgili genel başkanımız ve yetkili kurullarımız böyle bir konuyu değerlendirmedi. Pek çok belediye başkanının böyle bir talebi var. Yetkili kurullarda değerlendiriliyor. Bugün itibariyle Keçiören Belediye Başkanıyla ilgili verilmiş bir karar yok." yanıtını verdi. Bazı partilerin söylemleri zihniyeti enkaz altındaydıÇelik'in konuşmasından şunları dile getirdi:"6 Şubat depremlerinden bugüne bu zorlu mücadele en güçlü şekilde verildi. Bir yandan felaketle uğraşırken bir yandan da yalanlarla uğraşıyorduk. Dünyanın gözü önünde bu mücadele başarıyla verildi. CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel'in bütün yapılanları gölgelemeye, lekelemeye çalışan üslup içerisindeydi. Kendilerine ait belediyelerini anlatmaya çalışırken bunların birçoğunun katkı olmadığını itiraf eden sözleri ortaya koydu. Hangi sivil toplum örgütü, hangi belediye olursa olsun koşturması içtenlikli takdiri, saygıyı, teşekkürü her zaman hak eder. Sayın Özgür Özel'in üslubuna hakikatleri görmezden gelme gayretine hepimiz çok şaşırdık. Büyük felaketler karşısında millet ve devlet enkaz altında kalmıyor ama bazı partilerin söylemleri ve zihniyeti enkaz altındaydı ve bu üzücüydü.Özarslan sorusunu da yanıtladı CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la ilgili soruyu da yanıtlayan Çelik şunları söyledi: Terörsüz Türkiye konusundaki çalışmalar kesintisiz devam edecekÇelik terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusundaki çalışmaların kesintisiz devam ettiğini vurgulayarak, "Ortaya koyduğumuz ilkeler etrafında ilerlenmesi sözkonusu. Dezenformasyonlar, maksimalist yaklaşımlar, aşırı söylemler, odağımızı kaybettirmeye, terör örgütünün feshi ve silah bırakmaya dönük sulandırma, yanlış yaklaşımlar, ırkçı söylemler sözkonusu oluyor. Manipülasyon ve provokasyonların bizi yolumuzdan geri çevirmesine müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye'nin kuzey doğusunda yerleşik terör örgütünün faaliyetlerinin bertaraf edilmesiyle birlikte terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye sürecinin bir engelden kurtulduğunu ifade ettiler." diye konuştu. İran sorunu kendi içinde çözmeli İran'daki durumla ilgili de konuşan Çelik şu ifadeleri kullandı:"İran'da müzakereler yoluyla konuların seçilmesinin fevkalade önemli olduğunu değerlendiriyoruz. İran'da sorunlar var tabii ki. Bunu İran toplumu kendi dinamikleriyle çözmelidir. Dışarıdan yapılacak müdahalenin büyük istikrarsızlığa yol açacağını çok büyük sıkıntılar yaratacağını tahmin etmiyoruz, biliyoruz. Dış askeri müdahale seçeneğinin hiçbir şekilde gündeme alınmaması gerekir. Nükleer dosya, balistik füze meselesi gündemde. Bunların torba şeklinde ele alınması sonuca götürmez. Müzakerenin imkanları ve kabiliyetleriyle bunları ele almak gerekir.
türki̇ye
AK Parti Sözcüsü Çelik: Keçiören Belediye Başkanıyla ilgili verilmiş bir karar yok

17:33 09.02.2026
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti MYK toplantısı ardından yaptığı açıklamada CHP eleştirdi. Çelik, CHP'nin söylemlerinin depremin yıl dönümünde enkaz altında kaldığını söyledi.
AK Parti MYK sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Çelik, gündeme ilişkin soruları da yanıtlarken CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye katılıp katılmayacağına dair bir soruyu da "Keçiören Belediye Başkanının partimize geçmesiyle ilgili genel başkanımız ve yetkili kurullarımız böyle bir konuyu değerlendirmedi. Pek çok belediye başkanının böyle bir talebi var. Yetkili kurullarda değerlendiriliyor. Bugün itibariyle Keçiören Belediye Başkanıyla ilgili verilmiş bir karar yok." yanıtını verdi.

Bazı partilerin söylemleri zihniyeti enkaz altındaydı

Çelik'in konuşmasından şunları dile getirdi:
"6 Şubat depremlerinden bugüne bu zorlu mücadele en güçlü şekilde verildi. Bir yandan felaketle uğraşırken bir yandan da yalanlarla uğraşıyorduk. Dünyanın gözü önünde bu mücadele başarıyla verildi. CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel'in bütün yapılanları gölgelemeye, lekelemeye çalışan üslup içerisindeydi. Kendilerine ait belediyelerini anlatmaya çalışırken bunların birçoğunun katkı olmadığını itiraf eden sözleri ortaya koydu. Hangi sivil toplum örgütü, hangi belediye olursa olsun koşturması içtenlikli takdiri, saygıyı, teşekkürü her zaman hak eder. Sayın Özgür Özel'in üslubuna hakikatleri görmezden gelme gayretine hepimiz çok şaşırdık. Büyük felaketler karşısında millet ve devlet enkaz altında kalmıyor ama bazı partilerin söylemleri ve zihniyeti enkaz altındaydı ve bu üzücüydü.

Özarslan sorusunu da yanıtladı

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la ilgili soruyu da yanıtlayan Çelik şunları söyledi:
"CHP Genel Başkanı'nın kullandığı ifadeler Türk siyasi hayatında pek eşi benzeri olmayan bir skandal. Bir genel başkanın bu derece küfürlü konuşması, kendi partisindeki belediye başkanına dönük ya da herhangi birine bu ifadeleri kullanması üzücü ve utanç verici durum. CHP bu hale nasıl geliyor. Bu şekilde savrulmanın, seviye yoksulluğunun içine nasıl düşüyor? Bunu CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız ve milletimiz değerlendirecektir. Kürsüye çıkınca demokrasi, hukuk, siyasi diyalog, seviyeden bahsediliyor. Bu mesajlarda seviye yok. Konuşmak bile utanç verici. Bu şekilde bir gündem çerçevesinde yapılan savunmalar o mesajlardan daha kötü. Çıkıp özür dilenmesi gereken konu. Keçiören Belediye Başkanının partimize geçmesiyle ilgili genel başkanımız ve yetkili kurullarımız böyle bir konuyu değerlendirmedi. Pek çok belediye başkanının böyle bir talebi var. Yetkili kurullarda değerlendiriliyor. Bugün itibariyle Keçiören Belediye Başkanıyla ilgili verilmiş bir karar yok."

Terörsüz Türkiye konusundaki çalışmalar kesintisiz devam edecek

Çelik terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusundaki çalışmaların kesintisiz devam ettiğini vurgulayarak, "Ortaya koyduğumuz ilkeler etrafında ilerlenmesi sözkonusu. Dezenformasyonlar, maksimalist yaklaşımlar, aşırı söylemler, odağımızı kaybettirmeye, terör örgütünün feshi ve silah bırakmaya dönük sulandırma, yanlış yaklaşımlar, ırkçı söylemler sözkonusu oluyor. Manipülasyon ve provokasyonların bizi yolumuzdan geri çevirmesine müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye'nin kuzey doğusunda yerleşik terör örgütünün faaliyetlerinin bertaraf edilmesiyle birlikte terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye sürecinin bir engelden kurtulduğunu ifade ettiler." diye konuştu.

İran sorunu kendi içinde çözmeli

İran'daki durumla ilgili de konuşan Çelik şu ifadeleri kullandı:
"İran'da müzakereler yoluyla konuların seçilmesinin fevkalade önemli olduğunu değerlendiriyoruz. İran'da sorunlar var tabii ki. Bunu İran toplumu kendi dinamikleriyle çözmelidir. Dışarıdan yapılacak müdahalenin büyük istikrarsızlığa yol açacağını çok büyük sıkıntılar yaratacağını tahmin etmiyoruz, biliyoruz. Dış askeri müdahale seçeneğinin hiçbir şekilde gündeme alınmaması gerekir. Nükleer dosya, balistik füze meselesi gündemde. Bunların torba şeklinde ele alınması sonuca götürmez. Müzakerenin imkanları ve kabiliyetleriyle bunları ele almak gerekir.
