NBA All-Star'a seçilmesi hakkında konuşan Alperen Şengün: Türkiye'ye güzel haberler vermekten mutluluk duyuyorum
NBA All-Star'a seçilmesi hakkında konuşan Alperen Şengün: Türkiye'ye güzel haberler vermekten mutluluk duyuyorum
Sputnik Türkiye
Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçilmesinin Türkiye için çok şey ifade ettiğini söyledi ve "Onlara her zaman... 10.02.2026, Sputnik Türkiye
Houston Rockets Antreman Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alperen Şengün "Son dönemde Türkiye'de depremler oldu, çok kötü şeyler yaşandı. Bu yüzden onlara her zaman güzel haberler vermekten mutluluk duyuyorum" dedi.Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, ülkesiyle gurur duyduğunu vurgulayarak, "Türkiye adını sırtımda taşımaktan gurur duyuyorum. Ve bu çok güzel, dostum" şeklinde konuştu.Bu sezon NBA'de forma giydiği 44 maçta 20,8 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamalarıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi.Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu yeni formatla düzenlenecek.
NBA All-Star'a seçilmesi hakkında konuşan Alperen Şengün: Türkiye'ye güzel haberler vermekten mutluluk duyuyorum

01:49 10.02.2026 (güncellendi: 01:50 10.02.2026)
© AP Photo / Amanda LomanMilli Basketbolcu Alperen Şengün'ün 'double-double' yaptı, Adem Bona ise kariyer rekoru kırdı
Milli Basketbolcu Alperen Şengün'ün 'double-double' yaptı, Adem Bona ise kariyer rekoru kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Amanda Loman
Abone ol
Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçilmesinin Türkiye için çok şey ifade ettiğini söyledi ve "Onlara her zaman güzel haberler vermekten mutluluk duyuyorum" dedi.
Houston Rockets Antreman Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alperen Şengün "Son dönemde Türkiye'de depremler oldu, çok kötü şeyler yaşandı. Bu yüzden onlara her zaman güzel haberler vermekten mutluluk duyuyorum" dedi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, ülkesiyle gurur duyduğunu vurgulayarak, "Türkiye adını sırtımda taşımaktan gurur duyuyorum. Ve bu çok güzel, dostum" şeklinde konuştu.
Bu sezon NBA'de forma giydiği 44 maçta 20,8 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamalarıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi.
Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu yeni formatla düzenlenecek.
