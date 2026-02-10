Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/almanyada-dikkat-ceken-anket-halkin-yuzde-65i-abdyi-dunya-barisi-icin-tehdit-goruyor-1103400253.html
Almanya’da dikkat çeken anket: Halkın yüzde 65’i ABD’yi dünya barışı için tehdit görüyor
Almanya’da dikkat çeken anket: Halkın yüzde 65’i ABD’yi dünya barışı için tehdit görüyor
Sputnik Türkiye
Almanya’da yapılan bir ankete göre halkın yüzde 65’i, ABD’yi önümüzdeki yıllarda dünya barışına yönelik en büyük tehditlerden biri olarak değerlendiriyor... 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T17:45+0300
2026-02-10T17:45+0300
dünya
abd
nato
almanya
avrupa birliği
avrupa
anket
barış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100052474_0:57:1079:664_1920x0_80_0_0_df2a162319f164801812bd5e3809a5ed.jpg
Almanya’da gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması, ABD’ye yönelik bakışta belirgin bir kırılma yaşandığını ortaya koydu. Allensbach Enstitüsü tarafından ocak ayında yapılan ankete göre, Almanların çoğunluğu ABD’yi dünya barışını tehdit eden ülkeler arasında üst sıralara yerleştiriyor.Araştırmaya katılan 1077 kişinin yüzde 65’i, ABD’yi küresel barış açısından 'en büyük risklerden biri' olarak tanımladı. Bu oranın bir yıl önce yüzde 46 olduğu, 2024’te ise yalnızca yüzde 24 seviyesinde kaldığı aktarıldı. Veriler, Almanya’da ABD’ye yönelik olumsuz algının kısa sürede keskin biçimde arttığına işaret ediyor.ABD’ye güven azalıyorAnket sonuçları, güvenlik konusunda da ABD’ye duyulan güvenin zayıfladığını gösterdi. Katılımcıların yalnızca yüzde 32’si, Avrupa’daki bir NATO ülkesine saldırı olması halinde ABD’nin askeri yardımda bulunacağına inandığını belirtti. Yüzde 35 bu görüşe katılmadığını söylerken, yüzde 33’ün kararsız olduğu ifade edildi.Araştırmanın bulgularının, Almanya’da transatlantik ilişkilere ve küresel güvenlik dengelerine yönelik tartışmaların daha da yoğunlaşabileceğine işaret ettiği değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/lavrov-hasimlar-rusyaya-saldirmalari-halinde-nahos-bir-yanit-alacaklarinin-farkindalar-1103394591.html
abd
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100052474_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_e8d368318bedcb1972237766504d33e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, nato, almanya, avrupa birliği, avrupa, anket, barış
abd, nato, almanya, avrupa birliği, avrupa, anket, barış

Almanya’da dikkat çeken anket: Halkın yüzde 65’i ABD’yi dünya barışı için tehdit görüyor

17:45 10.02.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturAlmanya-ABD
Almanya-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Almanya’da yapılan bir ankete göre halkın yüzde 65’i, ABD’yi önümüzdeki yıllarda dünya barışına yönelik en büyük tehditlerden biri olarak değerlendiriyor. Veriler, ABD’ye yönelik algının kısa sürede sert biçimde değiştiğini gösteriyor.
Almanya’da gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması, ABD’ye yönelik bakışta belirgin bir kırılma yaşandığını ortaya koydu. Allensbach Enstitüsü tarafından ocak ayında yapılan ankete göre, Almanların çoğunluğu ABD’yi dünya barışını tehdit eden ülkeler arasında üst sıralara yerleştiriyor.
Araştırmaya katılan 1077 kişinin yüzde 65’i, ABD’yi küresel barış açısından 'en büyük risklerden biri' olarak tanımladı.
Bu oranın bir yıl önce yüzde 46 olduğu, 2024’te ise yalnızca yüzde 24 seviyesinde kaldığı aktarıldı. Veriler, Almanya’da ABD’ye yönelik olumsuz algının kısa sürede keskin biçimde arttığına işaret ediyor.

ABD’ye güven azalıyor

Anket sonuçları, güvenlik konusunda da ABD’ye duyulan güvenin zayıfladığını gösterdi. Katılımcıların yalnızca yüzde 32’si, Avrupa’daki bir NATO ülkesine saldırı olması halinde ABD’nin askeri yardımda bulunacağına inandığını belirtti. Yüzde 35 bu görüşe katılmadığını söylerken, yüzde 33’ün kararsız olduğu ifade edildi.
Araştırmanın bulgularının, Almanya’da transatlantik ilişkilere ve küresel güvenlik dengelerine yönelik tartışmaların daha da yoğunlaşabileceğine işaret ettiği değerlendiriliyor.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov: Hasımlar, Rusya'ya saldırmaları halinde nahoş bir yanıt alacaklarının farkındalar
14:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала