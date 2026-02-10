https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/almanyada-dikkat-ceken-anket-halkin-yuzde-65i-abdyi-dunya-barisi-icin-tehdit-goruyor-1103400253.html

Almanya’da dikkat çeken anket: Halkın yüzde 65’i ABD’yi dünya barışı için tehdit görüyor

Almanya'da dikkat çeken anket: Halkın yüzde 65'i ABD'yi dünya barışı için tehdit görüyor

10.02.2026

Almanya’da gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması, ABD’ye yönelik bakışta belirgin bir kırılma yaşandığını ortaya koydu. Allensbach Enstitüsü tarafından ocak ayında yapılan ankete göre, Almanların çoğunluğu ABD’yi dünya barışını tehdit eden ülkeler arasında üst sıralara yerleştiriyor.Araştırmaya katılan 1077 kişinin yüzde 65’i, ABD’yi küresel barış açısından 'en büyük risklerden biri' olarak tanımladı. Bu oranın bir yıl önce yüzde 46 olduğu, 2024’te ise yalnızca yüzde 24 seviyesinde kaldığı aktarıldı. Veriler, Almanya’da ABD’ye yönelik olumsuz algının kısa sürede keskin biçimde arttığına işaret ediyor.ABD’ye güven azalıyorAnket sonuçları, güvenlik konusunda da ABD’ye duyulan güvenin zayıfladığını gösterdi. Katılımcıların yalnızca yüzde 32’si, Avrupa’daki bir NATO ülkesine saldırı olması halinde ABD’nin askeri yardımda bulunacağına inandığını belirtti. Yüzde 35 bu görüşe katılmadığını söylerken, yüzde 33’ün kararsız olduğu ifade edildi.Araştırmanın bulgularının, Almanya’da transatlantik ilişkilere ve küresel güvenlik dengelerine yönelik tartışmaların daha da yoğunlaşabileceğine işaret ettiği değerlendiriliyor.

