https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/almanyada-dikkat-ceken-anket-halkin-yuzde-65i-abdyi-dunya-barisi-icin-tehdit-goruyor-1103400253.html
Almanya’da dikkat çeken anket: Halkın yüzde 65’i ABD’yi dünya barışı için tehdit görüyor
Almanya’da dikkat çeken anket: Halkın yüzde 65’i ABD’yi dünya barışı için tehdit görüyor
Sputnik Türkiye
Almanya’da yapılan bir ankete göre halkın yüzde 65’i, ABD’yi önümüzdeki yıllarda dünya barışına yönelik en büyük tehditlerden biri olarak değerlendiriyor... 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T17:45+0300
2026-02-10T17:45+0300
2026-02-10T17:45+0300
dünya
abd
nato
almanya
avrupa birliği
avrupa
anket
barış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100052474_0:57:1079:664_1920x0_80_0_0_df2a162319f164801812bd5e3809a5ed.jpg
Almanya’da gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması, ABD’ye yönelik bakışta belirgin bir kırılma yaşandığını ortaya koydu. Allensbach Enstitüsü tarafından ocak ayında yapılan ankete göre, Almanların çoğunluğu ABD’yi dünya barışını tehdit eden ülkeler arasında üst sıralara yerleştiriyor.Araştırmaya katılan 1077 kişinin yüzde 65’i, ABD’yi küresel barış açısından 'en büyük risklerden biri' olarak tanımladı. Bu oranın bir yıl önce yüzde 46 olduğu, 2024’te ise yalnızca yüzde 24 seviyesinde kaldığı aktarıldı. Veriler, Almanya’da ABD’ye yönelik olumsuz algının kısa sürede keskin biçimde arttığına işaret ediyor.ABD’ye güven azalıyorAnket sonuçları, güvenlik konusunda da ABD’ye duyulan güvenin zayıfladığını gösterdi. Katılımcıların yalnızca yüzde 32’si, Avrupa’daki bir NATO ülkesine saldırı olması halinde ABD’nin askeri yardımda bulunacağına inandığını belirtti. Yüzde 35 bu görüşe katılmadığını söylerken, yüzde 33’ün kararsız olduğu ifade edildi.Araştırmanın bulgularının, Almanya’da transatlantik ilişkilere ve küresel güvenlik dengelerine yönelik tartışmaların daha da yoğunlaşabileceğine işaret ettiği değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/lavrov-hasimlar-rusyaya-saldirmalari-halinde-nahos-bir-yanit-alacaklarinin-farkindalar-1103394591.html
abd
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100052474_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_e8d368318bedcb1972237766504d33e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, nato, almanya, avrupa birliği, avrupa, anket, barış
abd, nato, almanya, avrupa birliği, avrupa, anket, barış
Almanya’da dikkat çeken anket: Halkın yüzde 65’i ABD’yi dünya barışı için tehdit görüyor
Almanya’da yapılan bir ankete göre halkın yüzde 65’i, ABD’yi önümüzdeki yıllarda dünya barışına yönelik en büyük tehditlerden biri olarak değerlendiriyor. Veriler, ABD’ye yönelik algının kısa sürede sert biçimde değiştiğini gösteriyor.
Almanya’da gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması, ABD’ye yönelik bakışta belirgin bir kırılma yaşandığını ortaya koydu. Allensbach Enstitüsü tarafından ocak ayında yapılan ankete göre, Almanların çoğunluğu ABD’yi dünya barışını tehdit eden ülkeler arasında üst sıralara yerleştiriyor.
Araştırmaya katılan 1077 kişinin yüzde 65’i, ABD’yi küresel barış açısından 'en büyük risklerden biri' olarak tanımladı.
Bu oranın bir yıl önce yüzde 46 olduğu, 2024’te ise yalnızca yüzde 24 seviyesinde kaldığı aktarıldı. Veriler, Almanya’da ABD’ye yönelik olumsuz algının kısa sürede keskin biçimde arttığına işaret ediyor.
Anket sonuçları, güvenlik konusunda da ABD’ye duyulan güvenin zayıfladığını gösterdi. Katılımcıların yalnızca yüzde 32’si, Avrupa’daki bir NATO ülkesine saldırı olması halinde ABD’nin askeri yardımda bulunacağına inandığını belirtti. Yüzde 35 bu görüşe katılmadığını söylerken, yüzde 33’ün kararsız olduğu ifade edildi.
Araştırmanın bulgularının, Almanya’da transatlantik ilişkilere ve küresel güvenlik dengelerine yönelik tartışmaların daha da yoğunlaşabileceğine işaret ettiği değerlendiriliyor.