ABD-Kanada arasında köprü anlaşmazlığı: 'Müzakerelere hemen başlayacağız'
ABD-Kanada arasında köprü anlaşmazlığı: 'Müzakerelere hemen başlayacağız'
ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasında inşa edilen köprüye ilişkin anlaşmazlık nedeniyle Kanada ile müzakerelere... 10.02.2026
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Kanada arasında Michigan ve Ontario eyaletlerini birbirine bağlayacak olan Gordie Howe Uluslararası Köprüsü’nün açılışını engelleyebileceğini söyledi. Trump, Kanada’nın ABD’ye “adil ve saygılı davranmadığını” öne sürerek, Washington’un yeterince “tazmin edilmediğini” savundu.Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Trump, Kanada hükümetinin köprü konusunda ABD'nin çıkarlarını gözetmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:Detroit Nehri üzerinde inşa edilen köprünün 2026’nın başlarında gerekli testlerin ardından trafiğe açılması planlanıyor. İnşaatı 2018 yılında başlayan proje, iki ülke arasında uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.Proje internet sitesine göre köprü Kanada hükümeti tarafından finanse ediliyor. Ancak köprü, Kanada ve Michigan eyaletinin ortak mülkiyetinde olacak. Projenin geliştirilmesinden sorumlu Windsor-Detroit Bridge Authority ise tamamen Kanada hükümetine bağlı bir kurum olarak faaliyet gösteriyor.Trump açıklamasında, bu köprünün hem Kanada hem de ABD tarafının Kanada'ya ait olduğunu ve projede neredeyse hiç ABD menşeli ürün kullanılmadığını belirtti. Trump, söz konusu köprünün, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, kamu alımlarında yerli üretimi korumayı ve teşvik etmeyi amaçlayan "Buy American Act" kapsamından muaf tutulduğunu anımsatarak, bu sayede projede Amerikan çeliği dahil ABD ürünlerinin kullanılmadığını kaydetti.Kanada hükümetinin köprü konusunda ABD'nin çıkarlarını gözetmediğini savunan Trump, "Şimdi, Kanada hükümeti, ABD Başkanı olarak, onların Amerika'dan yararlanmasına izin vermemi bekliyor. Peki ABD ne kazanıyor? Kesinlikle hiçbir şey" ifadelerini kullandı.Trump, Kanada'nın ABD'den ithal edilen süt ürünlerine uyguladığı tarifeleri de eleştirerek bu uygulamaların, ABD'li çiftçileri yıllardır mali risk altında bıraktığını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasında inşa edilen köprüye ilişkin anlaşmazlık nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlanacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Kanada arasında Michigan ve Ontario eyaletlerini birbirine bağlayacak olan Gordie Howe Uluslararası Köprüsü’nün açılışını engelleyebileceğini söyledi. Trump, Kanada’nın ABD’ye “adil ve saygılı davranmadığını” öne sürerek, Washington’un yeterince “tazmin edilmediğini” savundu.
Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Trump, Kanada hükümetinin köprü konusunda ABD'nin çıkarlarını gözetmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Onlara verdiğimiz her şey için ABD tam olarak telafi edilene ve ayrıca, daha da önemlisi, Kanada ABD'ye hak ettiği adalet ve saygıyla davranana kadar bu köprünün açılmasına izin vermeyeceğim. Müzakerelere hemen başlayacağız. Onlara verdiğimiz onca şeyden sonra, bu varlığın en azından yarısı bize ait olmalı.

Detroit Nehri üzerinde inşa edilen köprünün 2026’nın başlarında gerekli testlerin ardından trafiğe açılması planlanıyor. İnşaatı 2018 yılında başlayan proje, iki ülke arasında uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Proje internet sitesine göre köprü Kanada hükümeti tarafından finanse ediliyor. Ancak köprü, Kanada ve Michigan eyaletinin ortak mülkiyetinde olacak. Projenin geliştirilmesinden sorumlu Windsor-Detroit Bridge Authority ise tamamen Kanada hükümetine bağlı bir kurum olarak faaliyet gösteriyor.
Trump açıklamasında, bu köprünün hem Kanada hem de ABD tarafının Kanada'ya ait olduğunu ve projede neredeyse hiç ABD menşeli ürün kullanılmadığını belirtti. Trump, söz konusu köprünün, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, kamu alımlarında yerli üretimi korumayı ve teşvik etmeyi amaçlayan "Buy American Act" kapsamından muaf tutulduğunu anımsatarak, bu sayede projede Amerikan çeliği dahil ABD ürünlerinin kullanılmadığını kaydetti.
Kanada hükümetinin köprü konusunda ABD'nin çıkarlarını gözetmediğini savunan Trump, "Şimdi, Kanada hükümeti, ABD Başkanı olarak, onların Amerika'dan yararlanmasına izin vermemi bekliyor. Peki ABD ne kazanıyor? Kesinlikle hiçbir şey" ifadelerini kullandı.
Trump, Kanada'nın ABD'den ithal edilen süt ürünlerine uyguladığı tarifeleri de eleştirerek bu uygulamaların, ABD'li çiftçileri yıllardır mali risk altında bıraktığını kaydetti.
