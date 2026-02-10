Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Lavrov: Hasımlar, Rusya'ya saldırmaları halinde nahoş bir yanıt alacaklarının farkındalar
Lavrov: Hasımlar, Rusya'ya saldırmaları halinde nahoş bir yanıt alacaklarının farkındalar
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'da giderek artan Rusya karşıtlığı ışığında, hasım ülkeleri olası saldırı durumunda alacakları yanıt konusunda uyardı. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hasım ülkelerin Rusya'ya saldırmaları durumunda kendilerini bekleyen sonuçların farkında olduğunu belirtti.Rus basınına demeç veren Lavrov, "Hasımlar, bize saldırdıklarında nahoş bir yanıt alacaklarını biliyorlar. Buna güveneceğiz. İlgili sistemlerimizin durumu açısından müsterihiz. Bunun güvenliğimizi kesinlikle garanti altına aldığından eminiz. Hasımlarımız, egemenliğimizi baltalayacak herhangi bir saldırgan eylemde bulunmaları halinde, tamamen kabul edilemez bir yanıt alabileceklerini biliyorlar. Bunlar, her zaman var olan nükleer caydırıcılığın temelleridir" dedi.Lavrov, Moskova'nın gerilimi tırmandıracak ilk adımları atmayı amaçlamadığını, ancak Washington'ın bu alandaki eylemlerini yakından izleyeceğini de kaydetti.Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:🔴Ukrayna için güvenlik garantileri, genel olarak Avrupa'nın güvenliği değil, Rusya'ya karşı çatışmanın devamı anlamına geliyor🔴Avrupalılar, Ukrayna konusunda çeşitli kanallardan temas kurmaya çalışıyorlar, ancak bu temaslarda yeni bir gelişme yok🔴Trump, NATO'nun genişlememesinde Rusya'nın çıkarı olduğunu kamuoyu önünde kabul eden tek Batılı lider, bu çok büyük bir adım🔴Rusya, stratejik nükleer silahlar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasıyla ABD'nin bundan sonra nasıl hareket edeceğini dikkatle izliyor
Lavrov: Hasımlar, Rusya'ya saldırmaları halinde nahoş bir yanıt alacaklarının farkındalar

14:23 10.02.2026
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'da giderek artan Rusya karşıtlığı ışığında, hasım ülkeleri olası saldırı durumunda alacakları yanıt konusunda uyardı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hasım ülkelerin Rusya'ya saldırmaları durumunda kendilerini bekleyen sonuçların farkında olduğunu belirtti.

Rus basınına demeç veren Lavrov, "Hasımlar, bize saldırdıklarında nahoş bir yanıt alacaklarını biliyorlar. Buna güveneceğiz. İlgili sistemlerimizin durumu açısından müsterihiz. Bunun güvenliğimizi kesinlikle garanti altına aldığından eminiz. Hasımlarımız, egemenliğimizi baltalayacak herhangi bir saldırgan eylemde bulunmaları halinde, tamamen kabul edilemez bir yanıt alabileceklerini biliyorlar. Bunlar, her zaman var olan nükleer caydırıcılığın temelleridir" dedi.

Lavrov, Moskova'nın gerilimi tırmandıracak ilk adımları atmayı amaçlamadığını, ancak Washington'ın bu alandaki eylemlerini yakından izleyeceğini de kaydetti.

Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:

🔴Ukrayna için güvenlik garantileri, genel olarak Avrupa'nın güvenliği değil, Rusya'ya karşı çatışmanın devamı anlamına geliyor

🔴Avrupalılar, Ukrayna konusunda çeşitli kanallardan temas kurmaya çalışıyorlar, ancak bu temaslarda yeni bir gelişme yok

🔴Trump, NATO'nun genişlememesinde Rusya'nın çıkarı olduğunu kamuoyu önünde kabul eden tek Batılı lider, bu çok büyük bir adım

🔴Rusya, stratejik nükleer silahlar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasıyla ABD'nin bundan sonra nasıl hareket edeceğini dikkatle izliyor
