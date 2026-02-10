https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/lavrov-avrasyada-esit-guvenlik-mimarisi-olusturmak-icin-calisiyoruz-1103383947.html

Lavrov: Avrasya'da eşit güvenlik mimarisi oluşturmak için çalışıyoruz

Lavrov: Avrasya'da eşit güvenlik mimarisi oluşturmak için çalışıyoruz

Rusya'nın dürüst uluslararası işbirliği kurulmasına ilgi duyduğunu kaydeden Lavrov, başta Belarus, Kuzey Kore ve İran'la olanlar ikili anlaşmaların... 10.02.2026

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Diplomatlar Günü vesilesiyle yayınladığı video mesajında, Avrasya’da eşit ve bölünmez güvenlik mimarisi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.Lavrov, “Başkan Vladimir Putin'in girişimiyle, Avrasya alanında eşit ve bölünmez bir güvenlik mimarisi ve geniş kapsamlı pratik işbirliği oluşturmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.Moskova’nın, karşılıklı anlayış, güven ve iyi komşuluk ilkelerine dayalı dürüst uluslararası işbirliğine ilgi duyduğunu anımsatan Rus diplomat, “Bu bağlamda, ikili anlaşmaların yapılmasına ve uygulanmasına özel önem veriyoruz. Bunlar arasında Belarus ile güvenlik garantileri konusunda yaptığımız anlaşmalar ve Kuzey Kore ile İran İslam Cumhuriyeti ile kurduğumuz kapsamlı stratejik ortaklıklar da yer alıyor” diye kaydetti.Daha önce Lavrov, böyle bir sistemin yeni savaş başlatma girişimlerini engelleyebileceğini anlatmıştı.

