İranlı siyaset uzmanı: Savaş olasılığı düşük, müzakereler olumlu sonuçlanacak

İranlı siyaset uzmanı: Savaş olasılığı düşük, müzakereler olumlu sonuçlanacak

10.02.2026

İran’daki Orta Doğu Stratejik Çalışmalar Enstitüsü Direktörü ve İslam Azad Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi Başkanı Kayhan Barzegar, katıldığı Valdai Tartışma Kulübü kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, İran ve ABD arasında savaş çıkma olasılığını değerlendirdi.Barzegar, “Şu anda savaş çıkıp çıkmayacağı konusunda ciddi bir soru işareti var, ancak karşı taraf stratejik hatalar yapmadığı sürece bunun pek olası olmadığını düşünüyorum” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:İranlı uzman, “Bence her iki taraf da, gerçeklere ve geçmiş deneyimlere dayanarak, müzakerelerde dengeyi sağlamak için daha fazla çaba göstermeleri gerektiği sonucuna varıyor. Genel olarak, savaş olasılığının düşük olduğuna ve müzakerelerin bu sefer daha olumlu geçeceğine inanıyorum” diye ekledi.

