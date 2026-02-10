https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/laricani-amerikalilar-siyonistlerin-yikici-rolune-karsi-teyakkuzda-olmalidirlar-1103402361.html

Laricani: Amerikalılar Siyonistlerin yıkıcı rolüne karşı teyakkuzda olmalıdırlar

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD'nin İran ile müzakere süreciyle ilgili "İsrail'in yıkıcı rolüne karşı dikkatli olması... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

İran dini lideri Ali Hamaney'in yakın danışmanı Laricani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Washington ziyaretine ilişkin, "Netanyahu şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıktı. Amerikalılar akıllıca düşünmeli ve onun, uçuşu öncesinde sergilediği tavırlardaki gibi 'Amerikalılara nükleer müzakerelerin çerçevesini öğretmeye gidiyorum' izlenimi oluşturmasına izin vermemelidir" ifadelerini kullandı ve ekledi:ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yarın Beyaz Saray'da bir araya gelecek.Netanyahu, Washington'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin "İsrail'in görüş ve prensiplerini aktaracağını" söylemişti.

