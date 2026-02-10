Türkiye
Laricani: Amerikalılar Siyonistlerin yıkıcı rolüne karşı teyakkuzda olmalıdırlar
Laricani: Amerikalılar Siyonistlerin yıkıcı rolüne karşı teyakkuzda olmalıdırlar
Netanyahu şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıktı. Amerikalılar akıllıca düşünmeli ve onun, uçuşu öncesinde sergilediği tavırlardaki gibi 'Amerikalılara nükleer müzakerelerin çerçevesini öğretmeye gidiyorum' izlenimi oluşturmasına izin vermemelidir. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yarın Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Netanyahu, Washington'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin "İsrail'in görüş ve prensiplerini aktaracağını" söylemişti.
Laricani: Amerikalılar Siyonistlerin yıkıcı rolüne karşı teyakkuzda olmalıdırlar

18:45 10.02.2026
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD'nin İran ile müzakere süreciyle ilgili "İsrail'in yıkıcı rolüne karşı dikkatli olması gerektiğini" belirtti.
İran dini lideri Ali Hamaney'in yakın danışmanı Laricani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Washington ziyaretine ilişkin, "Netanyahu şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıktı. Amerikalılar akıllıca düşünmeli ve onun, uçuşu öncesinde sergilediği tavırlardaki gibi 'Amerikalılara nükleer müzakerelerin çerçevesini öğretmeye gidiyorum' izlenimi oluşturmasına izin vermemelidir" ifadelerini kullandı ve ekledi:

Amerikalılar Siyonistlerin yıkıcı rolüne karşı teyakkuzda olmalıdırlar.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yarın Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
Netanyahu, Washington'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin "İsrail'in görüş ve prensiplerini aktaracağını" söylemişti.
DÜNYA
İran-ABD: Kritik isim Umman’da, Netanyahu Trump ile görüşecek, konu balistik mi?
12:47
