Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nevin Efe hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nevin Efe hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Nevin Efe, KOAH hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Acı haberi menajeri Ayça Irgan... 06.02.2026
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nevin Efe, KOAH hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Acı haberi menajeri Ayça Irgan sosyal medya hesabından duyurdu. Irgan, Efe'yi "iyi kalpli, zarif ve hayata dokunan" sözleriyle anlattı.Acı haberi menajeri duyurduKOAH hastalığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Nevin Efe'nin vefat haberini menajeri Ayça Irgan kamuoyuyla paylaştı. Irgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sanat dünyasını yasa boğan gelişmeyi duyurdu.Duygusal veda mesajı paylaşıldıIrgan paylaşımında, "Sevgili Nevin Efe'miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı" ifadelerini kullandı. Usta oyuncunun, hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü eksik etmediğini vurgulayan Irgan, Efe'nin çevresine sevgi ve umut saçtığını belirtti.

Paylaşımda, Nevin Efe'nin güçlü ama naif kişiliğiyle örnek bir insan olduğuna dikkat çekilerek, "Onunla geçirdiğimiz her an en kıymetli hatıralarımız arasında. Sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın ve inceliğin hep bizimle kalacak" denildi.
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nevin Efe, KOAH hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Acı haberi menajeri Ayça Irgan sosyal medya hesabından duyurdu. Irgan, Efe’yi “iyi kalpli, zarif ve hayata dokunan” sözleriyle anlattı.
Acı haberi menajeri duyurdu
KOAH hastalığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Nevin Efe’nin vefat haberini menajeri Ayça Irgan kamuoyuyla paylaştı. Irgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sanat dünyasını yasa boğan gelişmeyi duyurdu.
Duygusal veda mesajı paylaşıldı
Irgan paylaşımında, “Sevgili Nevin Efe’miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı” ifadelerini kullandı. Usta oyuncunun, hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü eksik etmediğini vurgulayan Irgan, Efe’nin çevresine sevgi ve umut saçtığını belirtti.
Paylaşımda, Nevin Efe’nin güçlü ama naif kişiliğiyle örnek bir insan olduğuna dikkat çekilerek, “Onunla geçirdiğimiz her an en kıymetli hatıralarımız arasında. Sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın ve inceliğin hep bizimle kalacak” denildi.