https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/bitcoin-yukselise-gecti-uzmanlara-gore-dip-geride-kaldi-1103328276.html

Bitcoin yükselişe geçti: Uzmanlara göre dip geride kaldı

Bitcoin yükselişe geçti: Uzmanlara göre dip geride kaldı

Sputnik Türkiye

Kripto para piyasasında yaşanan sert satışların ardından Bitcoin yeniden 70 bin dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Perşembe günü 60 bin dolara kadar gerileyen... 06.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-06T23:43+0300

2026-02-06T23:43+0300

2026-02-06T23:43+0300

ekonomi̇

bitcoin

bitcoin madenciliği

bitcoin cash (bcc)

para

dijital para

kripto para cüzdanı

kripto para

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079457316_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_adb5c611a63f47592e3f93125570be5e.jpg

Bitcoin, kripto para piyasasında yaşanan sert satışların ardından yeniden 70 bin doların üzerine çıktı.Kısa süreliğine 60 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, cuma günü yatırımcıların yeniden alıma yönelmesiyle yüzde 6'dan fazla değer kazanarak toparlandı. Yaklaşık 1.3 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Bitcoin’deki yükselişe, Ethereum’un 2 bin doların üzerine çıkması ve XRP’nin yaklaşık yüzde 20 prim yapması da eşlik etti.Uzmanlar, yoğun tasfiyelerin ardından piyasanın dip seviyeleri görmüş olabileceğini, ancak küresel gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/bitcoinde-dusus-durmuyor-16-ayin-dibini-gordu-1103313348.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bitcoin, bitcoin madenciliği, bitcoin cash (bcc), para, dijital para, kripto para cüzdanı, kripto para