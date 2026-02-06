https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/bitcoin-yukselise-gecti-uzmanlara-gore-dip-geride-kaldi-1103328276.html
Bitcoin yükselişe geçti: Uzmanlara göre dip geride kaldı
Bitcoin, kripto para piyasasında yaşanan sert satışların ardından yeniden 70 bin doların üzerine çıktı.Kısa süreliğine 60 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, cuma günü yatırımcıların yeniden alıma yönelmesiyle yüzde 6'dan fazla değer kazanarak toparlandı. Yaklaşık 1.3 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Bitcoin’deki yükselişe, Ethereum’un 2 bin doların üzerine çıkması ve XRP’nin yaklaşık yüzde 20 prim yapması da eşlik etti.Uzmanlar, yoğun tasfiyelerin ardından piyasanın dip seviyeleri görmüş olabileceğini, ancak küresel gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor.
