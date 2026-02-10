https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/kredi-kartinizi-hemen-kontrol-edin-ramazan-temali-kampanyalarla-dolandiricilik-yapan-siteler-1103387765.html
Kredi kartınızı hemen kontrol edin: 'Ramazan' temalı kampanyalarla dolandırıcılık yapan siteler kapatıldı
Kredi kartınızı hemen kontrol edin: 'Ramazan' temalı kampanyalarla dolandırıcılık yapan siteler kapatıldı
Sputnik Türkiye
Ramazan temalı sahte kampanya, bağış ve ürün satış siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 940 sahte web sitesi kapatıldı. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T10:56+0300
2026-02-10T10:56+0300
2026-02-10T10:56+0300
türki̇ye
ulusal siber olaylara müdahale merkezi (usom)
kredi kartı
kredi kartı dolandırıcılığı
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
e-dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0a/1054593626_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9a7a7f71e9302f698f1fae7359d5a69b.jpg
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Ramazan temalı sahte kampanya, bağış ve ürün satış siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan siber suçlulara karşı harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonrasında aralarında 'ramazanfirsatları.com, ramazanbayramikutluolsun.com, ramazankampanya.com, ramazandaburadanal.com.tr, ceptesokmarket-ramazan.com, pttramazan.com" gibi sahte olduğu tespit edilen 940 site erişime kapatıldı. Uzmanlar ise bu sitelerden alışveriş yapanları 'kredi kartınızı kontrol edin' diyerek uyardı. Hangi siteler kapatıldı?Sabah'ın haberine göre, vatandaşlardan gelen ihbarlar ve USOM'un geliştirdiği yerli yazılımlarla gerçekleşen taramalarda bugüne kadar tespit edilen sahte Ramazan içerikli 940 internet sitesi erişime engellendi. Erişime engellenen sitelerden bazıları şunlar: "ramazanfirsatları.com, ramazanbayramikutluolsun.com, ramazankampanya.com, ramazandaburadanal.com.tr, ramazansizleguzel.com.tr, ramazankaraca.com.tr, ramazana101.com, ramazandayardim.com, ceptesokmarket-ramazan.com, pttramazan.com"Uygun fiyat diyerek kandırıyorlarDolandırıcıların, yanıltıcı e-posta, SMS veya sosyal medya mesajları yoluyla ulaşarak, kapatılan sahte web sitelerine yönlendirdikleri oltalama yöntemini kullandığı görüldü.Sitelerde sözde uygun fiyatlı ürünler, yardım kampanyaları, kurumsal markaların taklit edilmiş görselleri gibi yanıltıcı içerikler yer aldığı ve bu yolla vatandaşın kredi ve banka kartı ile kimlik bilgilerinin çalındığı ifade edildi.Bu tip saldırılara karşı korunmanın en etkili yolu, bu konuda bilinçli ve bilgili olmaktan geçerken, öncelikli olarak vatandaşların sosyal medya reklamlarına veya bir şekilde kendilerine ulaşan SMS ya da maillere itibar etmemeleri gerekiyor.Uzmanlar uyardı: Kartlarınızı işleme kapatınUzmanlar, linkle erişilen sitenin adresinin tam olarak resmi adres olup olmadığının dikkatle kontrol edilmesi, emin olunamayan durumlarda o siteden uzak durulmasının altını çizdi. Dolandırıcılığa maruz kalanların anında bankasını arayarak şüpheli işlem bildirimi yapması, kartlarını işleme kapatması ve sonrasında en yakın karakol ya da savcılığa giderek suç duyurusunda bulunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/borsada-kar-vaadiyle-dolandiricilik-40-supheli-tutuklandi-1103380276.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0a/1054593626_95:0:743:486_1920x0_80_0_0_ba0636c4cc506fb3e6457a02f2b03e9d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ulusal siber olaylara müdahale merkezi (usom), kredi kartı, kredi kartı dolandırıcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı
ulusal siber olaylara müdahale merkezi (usom), kredi kartı, kredi kartı dolandırıcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı
Kredi kartınızı hemen kontrol edin: 'Ramazan' temalı kampanyalarla dolandırıcılık yapan siteler kapatıldı
Ramazan temalı sahte kampanya, bağış ve ürün satış siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 940 sahte web sitesi kapatıldı.
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Ramazan temalı sahte kampanya, bağış ve ürün satış siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan siber suçlulara karşı harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonrasında aralarında 'ramazanfirsatları.com, ramazanbayramikutluolsun.com, ramazankampanya.com, ramazandaburadanal.com.tr, ceptesokmarket-ramazan.com, pttramazan.com" gibi sahte olduğu tespit edilen 940 site erişime kapatıldı. Uzmanlar ise bu sitelerden alışveriş yapanları 'kredi kartınızı kontrol edin' diyerek uyardı.
Sabah'ın haberine göre, vatandaşlardan gelen ihbarlar ve USOM'un geliştirdiği yerli yazılımlarla gerçekleşen taramalarda bugüne kadar tespit edilen sahte Ramazan içerikli 940 internet sitesi erişime engellendi. Erişime engellenen sitelerden bazıları şunlar: "ramazanfirsatları.com, ramazanbayramikutluolsun.com, ramazankampanya.com, ramazandaburadanal.com.tr, ramazansizleguzel.com.tr, ramazankaraca.com.tr, ramazana101.com, ramazandayardim.com, ceptesokmarket-ramazan.com, pttramazan.com"
Uygun fiyat diyerek kandırıyorlar
Dolandırıcıların, yanıltıcı e-posta, SMS veya sosyal medya mesajları yoluyla ulaşarak, kapatılan sahte web sitelerine yönlendirdikleri oltalama yöntemini kullandığı görüldü.Sitelerde sözde uygun fiyatlı ürünler, yardım kampanyaları, kurumsal markaların taklit edilmiş görselleri gibi yanıltıcı içerikler yer aldığı ve bu yolla vatandaşın kredi ve banka kartı ile kimlik bilgilerinin çalındığı ifade edildi.
Bu tip saldırılara karşı korunmanın en etkili yolu, bu konuda bilinçli ve bilgili olmaktan geçerken, öncelikli olarak vatandaşların sosyal medya reklamlarına veya bir şekilde kendilerine ulaşan SMS ya da maillere itibar etmemeleri gerekiyor.
Uzmanlar uyardı: Kartlarınızı işleme kapatın
Uzmanlar, linkle erişilen sitenin adresinin tam olarak resmi adres olup olmadığının dikkatle kontrol edilmesi, emin olunamayan durumlarda o siteden uzak durulmasının altını çizdi. Dolandırıcılığa maruz kalanların anında bankasını arayarak şüpheli işlem bildirimi yapması, kartlarını işleme kapatması ve sonrasında en yakın karakol ya da savcılığa giderek suç duyurusunda bulunması gerekiyor.