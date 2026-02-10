https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/kredi-kartinizi-hemen-kontrol-edin-ramazan-temali-kampanyalarla-dolandiricilik-yapan-siteler-1103387765.html

Kredi kartınızı hemen kontrol edin: 'Ramazan' temalı kampanyalarla dolandırıcılık yapan siteler kapatıldı

Ramazan temalı sahte kampanya, bağış ve ürün satış siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 940 sahte web sitesi kapatıldı.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Ramazan temalı sahte kampanya, bağış ve ürün satış siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan siber suçlulara karşı harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonrasında aralarında 'ramazanfirsatları.com, ramazanbayramikutluolsun.com, ramazankampanya.com, ramazandaburadanal.com.tr, ceptesokmarket-ramazan.com, pttramazan.com" gibi sahte olduğu tespit edilen 940 site erişime kapatıldı. Uzmanlar ise bu sitelerden alışveriş yapanları 'kredi kartınızı kontrol edin' diyerek uyardı. Hangi siteler kapatıldı?Sabah'ın haberine göre, vatandaşlardan gelen ihbarlar ve USOM'un geliştirdiği yerli yazılımlarla gerçekleşen taramalarda bugüne kadar tespit edilen sahte Ramazan içerikli 940 internet sitesi erişime engellendi. Erişime engellenen sitelerden bazıları şunlar: "ramazanfirsatları.com, ramazanbayramikutluolsun.com, ramazankampanya.com, ramazandaburadanal.com.tr, ramazansizleguzel.com.tr, ramazankaraca.com.tr, ramazana101.com, ramazandayardim.com, ceptesokmarket-ramazan.com, pttramazan.com"Uygun fiyat diyerek kandırıyorlarDolandırıcıların, yanıltıcı e-posta, SMS veya sosyal medya mesajları yoluyla ulaşarak, kapatılan sahte web sitelerine yönlendirdikleri oltalama yöntemini kullandığı görüldü.Sitelerde sözde uygun fiyatlı ürünler, yardım kampanyaları, kurumsal markaların taklit edilmiş görselleri gibi yanıltıcı içerikler yer aldığı ve bu yolla vatandaşın kredi ve banka kartı ile kimlik bilgilerinin çalındığı ifade edildi.Bu tip saldırılara karşı korunmanın en etkili yolu, bu konuda bilinçli ve bilgili olmaktan geçerken, öncelikli olarak vatandaşların sosyal medya reklamlarına veya bir şekilde kendilerine ulaşan SMS ya da maillere itibar etmemeleri gerekiyor.Uzmanlar uyardı: Kartlarınızı işleme kapatınUzmanlar, linkle erişilen sitenin adresinin tam olarak resmi adres olup olmadığının dikkatle kontrol edilmesi, emin olunamayan durumlarda o siteden uzak durulmasının altını çizdi. Dolandırıcılığa maruz kalanların anında bankasını arayarak şüpheli işlem bildirimi yapması, kartlarını işleme kapatması ve sonrasında en yakın karakol ya da savcılığa giderek suç duyurusunda bulunması gerekiyor.

