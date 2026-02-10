Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 şüpheli tutuklandı
Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden 'yatırım danışmanı' gibi davranarak borsada yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon başlatmıştı.16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 68 kişi gözaltı alınırken, belirlenen mağduriyet tutarının 127 milyon lirayı aştığı bildirildi. Adliyeye sevk edilen 68 şüpheliden 40’ı tutuklanırken, 21’i hakkında adli kontrol kararı verildi.Soruşturmayla bağlantılı 44 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 şüpheli tutuklandı

00:16 10.02.2026 (güncellendi: 00:17 10.02.2026)
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Sosyal medyada yatırım danışmanı gibi davranarak borsada yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturmada 40 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden 'yatırım danışmanı' gibi davranarak borsada yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon başlatmıştı.
16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 68 kişi gözaltı alınırken, belirlenen mağduriyet tutarının 127 milyon lirayı aştığı bildirildi. Adliyeye sevk edilen 68 şüpheliden 40’ı tutuklanırken, 21’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Soruşturmayla bağlantılı 44 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.
TÜRKİYE
Borsa İstanbul’da manipülasyon operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı
9 Ocak, 18:27
