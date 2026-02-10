https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/borsada-kar-vaadiyle-dolandiricilik-40-supheli-tutuklandi-1103380276.html

Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 şüpheli tutuklandı

Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada yatırım danışmanı gibi davranarak borsada yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturmada 40 kişi... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-10T00:16+0300

2026-02-10T00:16+0300

2026-02-10T00:17+0300

türki̇ye

borsa

borsa i̇stanbul

borsa i̇stanbul endeksi

borsa i̇stanbul anonim şirketi

borsa i̇stanbul yerleşkesi

borsa i̇stanbul kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

internet dolandırıcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099184596_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_8a32620810761dd5ce93ae2fc6255c50.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden 'yatırım danışmanı' gibi davranarak borsada yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon başlatmıştı.16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 68 kişi gözaltı alınırken, belirlenen mağduriyet tutarının 127 milyon lirayı aştığı bildirildi. Adliyeye sevk edilen 68 şüpheliden 40’ı tutuklanırken, 21’i hakkında adli kontrol kararı verildi.Soruşturmayla bağlantılı 44 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/borsa-istanbulda-manipulasyon-operasyonu-15-supheli-tutuklandi-1102625063.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi, borsa i̇stanbul anonim şirketi, borsa i̇stanbul yerleşkesi, borsa i̇stanbul kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık