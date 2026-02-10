https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/kar-ve-tipi-nedeniyle-mahsur-kalan-9-aractaki-30-kisi-kurtarildi-1103380961.html
Kar ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı: 30 kişi kurtarıldı
Kar ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı: 30 kişi kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 9 araç mahsur kaldı. Yürütülen çalışmayla araçtaki 30 kişi kurtarıldı. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T03:29+0300
2026-02-10T03:29+0300
2026-02-10T03:31+0300
türki̇ye
kar
kars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101670602_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_719c2afdf0fbb2940876764b884bdda2.jpg
Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.Yoğun tipi ve kar nedeniyle Çengilli köy yolunda biri minibüs olmak üzere toplamda 9 araç mahsur kaldı.Kara batan ve yolda mahsur kalan araçlar için İl Özel İdaresinden yardım talep edildi.Ekiplerce yapılan çalışmada, araçlar mahsur kaldıkları ve araç içindekiler kurtarıldı.Araçlarda bulunan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/valilikler-duyurdu-iki-ilde-egitime-kar-engeli-1103380393.html
türki̇ye
kars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101670602_235:0:1686:1088_1920x0_80_0_0_c1509a0363024f101e9b6fca79268da9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kar, kars
Kar ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı: 30 kişi kurtarıldı
03:29 10.02.2026 (güncellendi: 03:31 10.02.2026)
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 9 araç mahsur kaldı. Yürütülen çalışmayla araçtaki 30 kişi kurtarıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Yoğun tipi ve kar nedeniyle Çengilli köy yolunda biri minibüs olmak üzere toplamda 9 araç mahsur kaldı.
Kara batan ve yolda mahsur kalan araçlar için İl Özel İdaresinden yardım talep edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmada, araçlar mahsur kaldıkları ve araç içindekiler kurtarıldı.
Araçlarda bulunan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.