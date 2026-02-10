Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Kar ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı: 30 kişi kurtarıldı
Kar ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı: 30 kişi kurtarıldı
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 9 araç mahsur kaldı. Yürütülen çalışmayla araçtaki 30 kişi kurtarıldı. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.Yoğun tipi ve kar nedeniyle Çengilli köy yolunda biri minibüs olmak üzere toplamda 9 araç mahsur kaldı.Kara batan ve yolda mahsur kalan araçlar için İl Özel İdaresinden yardım talep edildi.Ekiplerce yapılan çalışmada, araçlar mahsur kaldıkları ve araç içindekiler kurtarıldı.Araçlarda bulunan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kar ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı: 30 kişi kurtarıldı

03:29 10.02.2026 (güncellendi: 03:31 10.02.2026)
© AA / Karayolları 113. Şube ŞefliğiKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2026
© AA / Karayolları 113. Şube Şefliği
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 9 araç mahsur kaldı. Yürütülen çalışmayla araçtaki 30 kişi kurtarıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Yoğun tipi ve kar nedeniyle Çengilli köy yolunda biri minibüs olmak üzere toplamda 9 araç mahsur kaldı.
Kara batan ve yolda mahsur kalan araçlar için İl Özel İdaresinden yardım talep edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmada, araçlar mahsur kaldıkları ve araç içindekiler kurtarıldı.
Araçlarda bulunan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kar yağışı tatili olan iller - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2026
TÜRKİYE
Valilikler duyurdu: İki ilde eğitime kar engeli
00:45
