Kar ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı: 30 kişi kurtarıldı

Kar ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı: 30 kişi kurtarıldı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 9 araç mahsur kaldı. Yürütülen çalışmayla araçtaki 30 kişi kurtarıldı. 10.02.2026, Sputnik Türkiye

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.Yoğun tipi ve kar nedeniyle Çengilli köy yolunda biri minibüs olmak üzere toplamda 9 araç mahsur kaldı.Kara batan ve yolda mahsur kalan araçlar için İl Özel İdaresinden yardım talep edildi.Ekiplerce yapılan çalışmada, araçlar mahsur kaldıkları ve araç içindekiler kurtarıldı.Araçlarda bulunan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

