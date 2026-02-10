https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/italya-otoyolunda-film-gibi-soygun-zirhli-banka-aracini-patlattilar-silahli-catisma-cikti-1103400955.html

İtalya otoyolunda film gibi soygun: Zırhlı banka aracını patlattılar, silahlı çatışma çıktı

Sputnik Türkiye

İtalya’nın güneyinde maskeli ve ağır silahlı bir çete, otoyolda zırhlı para aracını patlatarak soygun gerçekleştirdi. Patlamanın ardından araç parçaları havaya... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-10T18:14+0300

2026-02-10T18:14+0300

2026-02-10T18:14+0300

dünya

i̇talya

soygun

zırhlı araç

banka soygunu

silahlı soygun

uzun namlulu silah

patlama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103401318_0:276:611:620_1920x0_80_0_0_165542577f68bad76f3a3ec2e87bfe04.jpg

İtalya’da bugün sabah saatlerinde yaşanan olayda, maskeli ve otomatik silahlarla donanmış bir çete, otoyolda seyir halindeki zırhlı banka aracını durdurarak patlayıcıyla havaya uçurdu. Patlamanın, aracın kapılarını ve tavanını yerinden söktüğü, parçaların metrelerce havaya savrulduğu aktarıldı.Olayın, Puglia bölgesinde, Lecce ile Brindisi arasındaki otoyolda meydana geldiği bildirildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, yoğun duman nedeniyle trafik tamamen durdu.Otoyolda patlama, duman ve silah sesleriYerel basına yansıyan bilgilere göre, yüzleri maskeli yaklaşık altı kişi, siyah kıyafetler ve beyaz tulumlar giyerek araçlardan indi. Çevresi sarılan zırhlı araç, güçlü bir patlamayla açıldı. Çetenin, aracın içindeki paraları başka bir araca aktardığı, bu sırada bazı şüphelilerin çevrede gözcülük yaptığı belirtildi. İtalyan medyası, soygun sırasında yoldan geçen bazı araçların da gasp edilmiş olabileceğini aktardı.Polisle çatışma ve kovalamacaOlay yerine gelen Carabinieri ekipleriyle çete arasında silahlı çatışma yaşandığı bildirildi. Yetkililer, yaşanan çatışmaya rağmen polisler arasında can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı.Soyguncuların kaçmasının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yakınlardaki kırsal alanda yapılan aramalarda, beyaz bir arabayı terk ederek kaçmaya çalışan iki şüphelinin yakalandığı bildirildi. Olayla bağlantılı bir cipin de ele geçirildiği, en az iki kişinin ise hala firari olduğu aktarıldı.

