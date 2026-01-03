https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/canli-yayindaki-tartismanin-ardindan-yoklugu-merak-konusuydu-rahmi-ozkan-programa-cikmadi-muge-anli-1102456367.html
Canlı yayındaki tartışmanın ardından yokluğu merak konusuydu: Rahmi Özkan programa çıkmadı, Müge Anlı kötü haberi verdi
Canlı yayındaki tartışmanın ardından yokluğu merak konusuydu: Rahmi Özkan programa çıkmadı, Müge Anlı kötü haberi verdi
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan canlı yayın tartışmasının ardından Rahmi Özkan'ın programda yer almaması dikkat çekti. Merak edilen soruya Müge Anlı yanıt verdi. Özkan'ın eşinin acil ameliyata alındığını açıklayan Anlı, sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan canlı yayın tartışmasının ardından Rahmi Özkan’ın programda yer almaması dikkat çekti. Merak edilen soruya Müge Anlı yanıt verdi. Özkan’ın eşinin acil ameliyata alındığını açıklayan Anlı, sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde, yıllardır yayında yer alan avukat Rahmi Özkan’ın stüdyoda olmaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Özkan’ın programa neden katılmadığı sosyal medyada da yoğun şekilde tartışıldı.
Müge Anlı’dan sağlık açıklaması
Programın sunucusu Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamayla merak edilen soruya yanıt verdi. Anlı, Rahmi Özkan’ın eşi Güzin Özkan’ın acil bir ameliyat geçirdiğini ve şu anda yoğun bakımda olduğunu söyledi.
“Apar topar ameliyata alındı”
Müge Anlı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Rahmi Özkan’ın eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Mide şikâyetiyle başlayan süreçte kalbiyle ilgili ciddi bir sorun ortaya çıktı. Apar topar ameliyata alındı. Şu an durumu iyi ama aile çok endişeli. İnşallah güzel haberler vereceğiz.”
Canlı yayındaki tartışma gündem olmuştu
Rahmi Özkan’ın yokluğu, yılın son gününde yaşanan canlı yayın tartışması nedeniyle daha da dikkat çekti. Programda Arif Göçer’in kayıp eşiyle ilgili dosya ele alınırken, Özkan’ın boşanma sürecine dair sözleri Müge Anlı’nın sert tepkisine yol açmıştı.
'Bu programda böyle şeyler konuşmayın'
Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın hukuki değerlendirmesine itiraz ederek, “Benim programımda böyle şeyler konuşulmasın” demiş, tartışma kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Yaşanan gerginliğin ardından Özkan’ın yayına çıkmaması, izleyiciler tarafından programdan ayrıldı mı? sorularını da beraberinde getirdi.
Pazartesi için umutlu mesaj
Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın pazartesi günü yeniden programa dönebileceğini belirterek izleyicilerden dua istedi. Özkan’ın programdan ayrıldığına dair herhangi bir resmi açıklama ise yapılmadı.