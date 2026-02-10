https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/istanbul-dahil-kuvvetli-ruzgar-etkili-olacak-13-il-icin-sari-kodlu-saganak-ve-kar-uyarisi-var-1103381146.html

İstanbul dahil kuvvetli rüzgar etkili olacak: 13 il için sarı kodlu sağanak ve kar uyarısı var

İstanbul dahil kuvvetli rüzgar etkili olacak: 13 il için sarı kodlu sağanak ve kar uyarısı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Şubat Salı günü hava durumu tahminlerine göre Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.13 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldıAdana, Antalya, Bitlik, Erzurum, Muş, Tunceli, Osmaniye, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, Siirt ve Batman için sarı kodlu yağış uyarısı verildi.Meteoroloji'den uyarılarYağışların, Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt çevreleri, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50–70 km/saat) esmesi bekleniyor.Edirne: 10°C – Parçalı ve çok bulutluİstanbul: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurluKırklareli: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurluKocaeli: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurluEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yüksekleri yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Afyonkarahisar: 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurluİzmir: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıManisa: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluMuğla: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar mevkiinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.Adana: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Antalya: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hatay: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Isparta: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çankırı hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.Ankara: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurluÇankırı: 7°C – Parçalı ve çok bulutluEskişehir: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurluSivas: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmurluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Sinop ve Bolu çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50–70 km/saat) esmesi bekleniyor.Bolu: 8°C – Çok bulutlu, karla karışık yağmurluDüzce: 9°C – Parçalı ve çok bulutluSinop: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmurluZonguldak: 9°C – Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Amasya: 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurluArtvin: 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSamsun: 6°C – Çok bulutlu, sağanak yağışlıTrabzon: 7°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Erzurum: 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Kars: 1°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMalatya: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurluVan: 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Diyarbakır: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGaziantep: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSiirt: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Şanlıurfa: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

