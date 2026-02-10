https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/iranli-uzman-nukleer-programimizi-muzakere-etmeyecegiz-2015e-geri-donmeyecegiz-1103382996.html
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı: Nükleer programımızı müzakere etmeyeceğiz, 2015’e geri dönmeyeceğiz
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı: Nükleer programımızı müzakere etmeyeceğiz, 2015’e geri dönmeyeceğiz
İran'ın nükleer programını kimseyle müzakere etmeyeceğini kaydeden Marandi, son on yılda nükleer alanda büyük ilerlemeler kaydettiklerini ve bu kazanımlarını...
dünya
i̇ran
abd
ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa)
nükleer
nükleer anlaşma
i̇ran nükleer programı
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı ve Tahran Üniversitesi profesörü Mohammad Marandi, Valdai Tartışma Kulübü kapsamında, İran-ABD müzakerelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Marandi, “Daha önce de belirttiğim gibi, İran askeri gücü ve savunma kapasitesi, bölgesel müttefikleri ve nükleer programı veya uranyum zenginleştirmesi konusunda kimseyle müzakere etmeyecek. İran'ın yapmaya hazır olduğu tek şey, nükleer programıyla ilgili güvenceler vermek” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Bir anlaşmaya varılması durumunda bu anlaşmanın güvenceler içermesi gerektiğine dikkat çeken Marandi, şöyle konuştu:
i̇ran
abd
İran’ın nükleer programını kimseyle müzakere etmeyeceğini kaydeden Marandi, son on yılda nükleer alanda büyük ilerlemeler kaydettiklerini ve bu kazanımlarını korumayı amaçladıklarını belirtti.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı ve Tahran Üniversitesi profesörü Mohammad Marandi, Valdai Tartışma Kulübü kapsamında, İran-ABD müzakerelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Marandi, “Daha önce de belirttiğim gibi, İran askeri gücü ve savunma kapasitesi, bölgesel müttefikleri ve nükleer programı veya uranyum zenginleştirmesi konusunda kimseyle müzakere etmeyecek. İran'ın yapmaya hazır olduğu tek şey, nükleer programıyla ilgili güvenceler vermek” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu garantileri geçen yıl, 2015'te verdik, ancak şimdi çok şey değişti. Son on yılda yaptırımlara ve saldırılara maruz kaldık, ancak önemli kaynaklar harcadık, nükleer alanda önemli ilerleme kaydettik ve kazanımlarımızı korumayı amaçlıyoruz. Müzakereler bu ilerleme göz önünde bulundurularak yürütülmeli ve hiçbir müzakere İran'ı 2015'e geri döndüremez.
Bir anlaşmaya varılması durumunda bu anlaşmanın güvenceler içermesi gerektiğine dikkat çeken Marandi, şöyle konuştu:
Belki de anlaşmaya varamayız, ama eğer varırsak bu anlaşma, ABD'nin ihlallerinden sorumlu tutulacağına dair güvenceler içermeli. Daha önce, İran anlaşmaya bağlı kalırken ABD defalarca Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı ihlal etmişti, ancak bu ihlaller ABD için hiçbir sonuç doğurmamıştı. Şimdi, anlaşma, ABD dahil ihlallerin yol açacağı sonuçları içermeli.