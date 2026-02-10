https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/iranli-uzman-nukleer-programimizi-muzakere-etmeyecegiz-2015e-geri-donmeyecegiz-1103382996.html

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı: Nükleer programımızı müzakere etmeyeceğiz, 2015’e geri dönmeyeceğiz

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı: Nükleer programımızı müzakere etmeyeceğiz, 2015’e geri dönmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

İran’ın nükleer programını kimseyle müzakere etmeyeceğini kaydeden Marandi, son on yılda nükleer alanda büyük ilerlemeler kaydettiklerini ve bu kazanımlarını... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-10T07:18+0300

2026-02-10T07:18+0300

2026-02-10T08:05+0300

dünya

i̇ran

abd

ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa)

nükleer

nükleer anlaşma

i̇ran nükleer programı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103383180_0:0:1263:710_1920x0_80_0_0_d3f648283779a190925377c4b30aa0a7.png

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı ve Tahran Üniversitesi profesörü Mohammad Marandi, Valdai Tartışma Kulübü kapsamında, İran-ABD müzakerelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Marandi, “Daha önce de belirttiğim gibi, İran askeri gücü ve savunma kapasitesi, bölgesel müttefikleri ve nükleer programı veya uranyum zenginleştirmesi konusunda kimseyle müzakere etmeyecek. İran'ın yapmaya hazır olduğu tek şey, nükleer programıyla ilgili güvenceler vermek” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Bir anlaşmaya varılması durumunda bu anlaşmanın güvenceler içermesi gerektiğine dikkat çeken Marandi, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/abdnin-maryland-eyaletinde-lisede-silahli-saldiri-1-ogrenci-yaralandi-1103380651.html

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, abd, ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa), nükleer, nükleer anlaşma, i̇ran nükleer programı