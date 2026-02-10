https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/abdde-gozaltina-alinmisti-doktora-ogrencisi-rumeysa-ozturkun-sinir-disi-karari-kaldirildi-1103391053.html

ABD'de gözaltına alınmıştı: Doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı kararı kaldırıldı

ABD'de gözaltına alınmıştı: Doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı kararı kaldırıldı

ABD'de göçmenlik yargıcı, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesine yönelik süreci, yeterli hukuki dayanak bulunmadığı... 10.02.2026

ABD’de göçmenlik mahkemesi, Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk hakkında yürütülen sınır dışı etme sürecini düşürdü. Mahkeme, İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Öztürk’ün ülkeden çıkarılmasını gerektirecek yeterli kanıt sunamadığına hükmetti.Öztürk'ün avukatları, sınır dışı sürecinin sonlandırıldığına ilişkin belgeleri federal mahkemeye sundu. Belgelerde, DHS’nin ispat yükümlülüğünü yerine getiremediği ve bu nedenle davanın hukuki dayanağının bulunmadığı belirtildi.Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla açıklama yapan Rümeysa Öztürk, karara ilişkin şu ifadeleri kullandı: Ne olmuştu?Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025’te Massachusetts eyaletinde Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle, yüzleri maskeli altı ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Hamas destekçisi” olarak nitelendirdiği 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini de açıklamıştı. Süreç kapsamında federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici durdurma kararı vermişti.

