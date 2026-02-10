https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/abdde-gozaltina-alinmisti-doktora-ogrencisi-rumeysa-ozturkun-sinir-disi-karari-kaldirildi-1103391053.html
ABD'de gözaltına alınmıştı: Doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı kararı kaldırıldı
ABD'de gözaltına alınmıştı: Doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı kararı kaldırıldı
Sputnik Türkiye
ABD’de göçmenlik yargıcı, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün sınır dışı edilmesine yönelik süreci, yeterli hukuki dayanak bulunmadığı... 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T12:20+0300
2026-02-10T12:20+0300
2026-02-10T12:20+0300
dünya
abd
rümeysa öztürk
massachusetts
filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0b/1096124952_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_84cc7d60a02a18ee2ce403f99d76a1aa.jpg
ABD’de göçmenlik mahkemesi, Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk hakkında yürütülen sınır dışı etme sürecini düşürdü. Mahkeme, İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Öztürk’ün ülkeden çıkarılmasını gerektirecek yeterli kanıt sunamadığına hükmetti.Öztürk'ün avukatları, sınır dışı sürecinin sonlandırıldığına ilişkin belgeleri federal mahkemeye sundu. Belgelerde, DHS’nin ispat yükümlülüğünü yerine getiremediği ve bu nedenle davanın hukuki dayanağının bulunmadığı belirtildi.Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla açıklama yapan Rümeysa Öztürk, karara ilişkin şu ifadeleri kullandı: Ne olmuştu?Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025’te Massachusetts eyaletinde Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle, yüzleri maskeli altı ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Hamas destekçisi” olarak nitelendirdiği 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini de açıklamıştı. Süreç kapsamında federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici durdurma kararı vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/abdde-gozaltina-alinmisti-doktora-ogrencisi-rumeysa-ozturk-serbest-1096124280.html
massachusetts
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0b/1096124952_386:0:3099:2035_1920x0_80_0_0_1d36fc965d37d52cbb9983ecde1789e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, rümeysa öztürk, massachusetts, filistin
abd, rümeysa öztürk, massachusetts, filistin
ABD'de gözaltına alınmıştı: Doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı kararı kaldırıldı
ABD’de göçmenlik yargıcı, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün sınır dışı edilmesine yönelik süreci, yeterli hukuki dayanak bulunmadığı gerekçesiyle sonlandırdı.
ABD’de göçmenlik mahkemesi, Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk hakkında yürütülen sınır dışı etme sürecini düşürdü. Mahkeme, İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Öztürk’ün ülkeden çıkarılmasını gerektirecek yeterli kanıt sunamadığına hükmetti.
Öztürk'ün avukatları, sınır dışı sürecinin sonlandırıldığına ilişkin belgeleri federal mahkemeye sundu. Belgelerde, DHS’nin ispat yükümlülüğünü yerine getiremediği ve bu nedenle davanın hukuki dayanağının bulunmadığı belirtildi.
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla açıklama yapan Rümeysa Öztürk, karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Bugün, adalet sisteminin tüm eksiklerine rağmen, davamın haksızlığa uğrayan diğer insanlara umut verebileceğini bilerek derin bir nefes alıyorum.
Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025’te Massachusetts eyaletinde Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle, yüzleri maskeli altı ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Hamas destekçisi” olarak nitelendirdiği 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini de açıklamıştı. Süreç kapsamında federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici durdurma kararı vermişti.