Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/bayrampasada-yol-kenarinda-ceset-bulundu-polis-sorusturma-baslatti-1103406145.html
Bayrampaşa’da yol kenarında ceset bulundu: Polis soruşturma başlattı
Bayrampaşa’da yol kenarında ceset bulundu: Polis soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Bayrampaşa’da otoyol kenarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. İlk incelemede, yaklaşık 40 yaşlarındaki erkek kişinin birkaç gün önce öldüğü... 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T23:36+0300
2026-02-10T23:36+0300
türki̇ye
türkiye
i̇stanbul
ceset
ceset torbası
ölüm
ölüm riski
ölüm nedeni
ölüm oranı
şüpheli ölüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103405958_0:155:2970:1826_1920x0_80_0_0_1a2f27af14f648cc6a8cb5b524448ca1.jpg
Sağmalcılar Viyadüğü mevkisinde yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi fark edenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.Yapılan ilk incelemede, kimliği belirlenemeyen yaklaşık 40 yaşlarındaki erkeğin birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin otoyoldan atılmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/karakoy-iskelesinde-denizde-ceset-bulundu-1103279879.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103405958_165:0:2805:1980_1920x0_80_0_0_9dd84b241aef6c70b727a10e9ff3a79a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇stanbul, ceset, ceset torbası, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedenleri
türkiye, i̇stanbul, ceset, ceset torbası, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedenleri

Bayrampaşa’da yol kenarında ceset bulundu: Polis soruşturma başlattı

23:36 10.02.2026
© AA / Mehmet Ali DerdiyokBayrampaşa'da otoyol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu
Bayrampaşa'da otoyol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2026
© AA / Mehmet Ali Derdiyok
Abone ol
Bayrampaşa’da otoyol kenarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. İlk incelemede, yaklaşık 40 yaşlarındaki erkek kişinin birkaç gün önce öldüğü belirlendi.
Sağmalcılar Viyadüğü mevkisinde yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi fark edenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yapılan ilk incelemede, kimliği belirlenemeyen yaklaşık 40 yaşlarındaki erkeğin birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesedin otoyoldan atılmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Karaköy İskelesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
TÜRKİYE
Karaköy İskelesi'nde denizde ceset bulundu
5 Şubat, 10:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала