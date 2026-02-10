https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/bayrampasada-yol-kenarinda-ceset-bulundu-polis-sorusturma-baslatti-1103406145.html
Bayrampaşa’da yol kenarında ceset bulundu: Polis soruşturma başlattı
Bayrampaşa’da yol kenarında ceset bulundu: Polis soruşturma başlattı
Bayrampaşa'da otoyol kenarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. İlk incelemede, yaklaşık 40 yaşlarındaki erkek kişinin birkaç gün önce öldüğü...
Bayrampaşa’da yol kenarında ceset bulundu: Polis soruşturma başlattı
Bayrampaşa’da otoyol kenarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. İlk incelemede, yaklaşık 40 yaşlarındaki erkek kişinin birkaç gün önce öldüğü belirlendi.
Sağmalcılar Viyadüğü mevkisinde yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi fark edenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yapılan ilk incelemede, kimliği belirlenemeyen yaklaşık 40 yaşlarındaki erkeğin birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesedin otoyoldan atılmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.