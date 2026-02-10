https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/bayrampasada-yol-kenarinda-ceset-bulundu-polis-sorusturma-baslatti-1103406145.html

Bayrampaşa’da yol kenarında ceset bulundu: Polis soruşturma başlattı

Bayrampaşa’da yol kenarında ceset bulundu: Polis soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Bayrampaşa’da otoyol kenarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. İlk incelemede, yaklaşık 40 yaşlarındaki erkek kişinin birkaç gün önce öldüğü... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-10T23:36+0300

2026-02-10T23:36+0300

2026-02-10T23:36+0300

türki̇ye

türkiye

i̇stanbul

ceset

ceset torbası

ölüm

ölüm riski

ölüm nedeni

ölüm oranı

şüpheli ölüm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103405958_0:155:2970:1826_1920x0_80_0_0_1a2f27af14f648cc6a8cb5b524448ca1.jpg

Sağmalcılar Viyadüğü mevkisinde yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi fark edenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.Yapılan ilk incelemede, kimliği belirlenemeyen yaklaşık 40 yaşlarındaki erkeğin birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin otoyoldan atılmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/karakoy-iskelesinde-denizde-ceset-bulundu-1103279879.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇stanbul, ceset, ceset torbası, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedenleri