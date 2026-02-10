Türkiye
Galata Köprüsü’nde balıkları denize dökülen yaşlı adam: 'Gelse, özür dilese sarılırdım'
Galata Köprüsü’nde balıkları denize dökülen yaşlı adam: 'Gelse, özür dilese sarılırdım'
Galata Köprüsü'nde balık tutan 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay'ın yaklaşık 2,5 kilo istavriti, kendisini vegan olarak tanıtan bir kadın tarafından "satın alacağım"... 10.02.2026
İstanbul’da sabah erken saatlerde Galata Köprüsü’ne gelen 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, oltasını denize attı. Öğleye kadar yaklaşık 2,5 kilogram istavrit tutan Gökçebay’ın yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kadın, balıkları satın almak istediğini söyledi. Ardından Gökçebay’ın kovasını alan kadın, balıkları bir anda denize döktü.'Ben veganım, hayvanları yemeyin'Olayın ardından balıkçıyla kadın arasında gerginlik yaşandı. Kadın kendisini, “Ben veganım, hayvanları yemeyin, kendinize alternatifler üretin” sözleriyle savundu. Gökçebay’ın itirazlarına ise “Sana bir tane koyarım” diyerek karşılık verdi.Balıkçı: 'Sizin vegan olmanız beni ilgilendirmez'ATV'de yer alan habere göre, Ahmet Gökçebay, yaşadıklarını şöyle anlattı:“Kovadaki balıkları atacağım yaşasınlar dedi. Parasını ödeyeceğim dedi daha sonra nereye gidiyorsun ödemediniz dedim. ‘Ne parası’ diyerek ödemeyi reddetti. Sizin vegan olmanız beni ilgilendirmez. Herkesin bir tercihi var, sen vegansan başkası balık yemeyecek mi?”'Param yok' dedi, ödeme yapmadan uzaklaştıBalıkçıya göre kadın, satın alacağını söylediği balıkların parasını da “Param yok” diyerek ödemedi. Çevredeki vatandaşların tepkisi artınca olay yerinden hızla uzaklaştı.Gökçebay, olayın kendisinde yarattığı kırgınlığı şu sözlerle dile getirdi:“Balıklarımı attı, öğlene kadar iki buçuk kilo tuttum. O anda gitmeye başladı. Kadına herhangi bir şiddet uygulamış olsaydım suç benim olurdu. Gelse, özür dilese, kusura bakma dese, tokalaşma da değil sarılırdım kendisine.”Hukukçu: 'Mala zarar verme suçundan hapis ve tazminat'Hukukçu Zafer İşeri ise olası yaptırımlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:“Vegan olmak tabii ki o hanımefendi açısından hak ve özgürlükse o hanımefendinin de başkası için o sınırı geçmemesi gerekirdi. Mala zarar verme suçundan 6 aydan başlayan hapis cezası ve balıkların değeri kadar da tazminat ödemesi gerekir.”
