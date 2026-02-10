https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/fenerbahce---genclerbirligi-galibiyetin-ardindan-kante-ilk-macimda-iyi-bir-galibiyet-aldik-beraber-1103381560.html

Fenerbahçe - Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Kante: 'İlk maçımda iyi bir galibiyet aldık, beraber kazandık'

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İtalyan teknik adam Tedesco, Gençlerbirliği'nin son maçlarda yalnızca bir mağlubiyet yaşadığını hatırlattı.Rakiplerinin, Trabzonspor'a 4, Galatasaray'a 2 gol attığını vurgulayan Tedesco, "Bugünkü maçı kazanmış olmaktan dolayı mutluyuz. Fiziksel olarak güçlü ve ofansif oynayan bir takım. Bugünkü maçı kazanıp 3 puan aldığımız için mutluyuz. Kolay bir maç olmayacaktı. Genel performanstan mutluyum. Talisca iyi oynadı, Kerem 2 gol attı. Kendisi mutlu, ben ondan daha mutluyum. O bunu hak ediyor. Cherif dakika almaya başladı, enerjisini beğendim." diye konuştu.Oyuncularına oyun kurulumunda özgürlük tanıdığını dile getiren genç teknik adam, şöyle devam etti:Duran toplarda sezon sonunda pozitif denge yakalamanın önemine değinen Tedesco, "Duran toplarda zaman zaman gol yer, zaman zaman atarsınız ama sezon sonu geldiğinde hedefiniz pozitif tablodur. 15 gol atıp 7 gol yediyseniz bu iyi tablodur. Kaliteli duran top kullanan oyuncularınız olunca şansınız yüzde 70 oluyor, bizde de bu var. Topsuz hareketlerde problem yaşadığımızı düşünmüyorum. Sadece top sürerken biraz daha cesur olmamız gerekiyor. İkinci yarıda şunu yapmaya çalıştık. Kontra hareketlilikler çok önemli, bunları yapmazsanız çok statik oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.Ligde fikstürün çok önemli olmadığını, iç saha maçlarının da deplasmanlar kadar zor geçtiğini vurgulayan Tedesco, şunları kaydetti:Galibiyetten sonra kutlamanın hak edildiğini ve futbolda fikstürden dolayı zamanın çok hızlı geçtiğini aktaran Tedesco, "Asensio, çok üst düzey bir oyuncu, Dünya Kupası'nda olmak için tüm kaliteye sahip. İyi ki kararı ben vermiyorum çünkü İspanya'da çok fazla iyi oyuncu var ve karar vermek zor. Böyle devam etmeliyiz. Sezon sonu geldiğinde ne olduğu önemli. Her maç çok zor, bunun bilincindeyiz. Odaklanmış şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante:Fransız futbolcu N'Golo Kante, "Umarım taraftarlarla birlikte sezonu da kazanırız." diye konuştu.Taraftarla ilk buluşmasında kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayan Kante, "Bugün sahaya ilk çıkışımdı. İlk maçımda iyi bir galibiyet aldık, beraber kazandık. Taraftarlar maçın başından sonuna kadar destek verdi. Çok iyi bir atmosferdi. Umarım taraftarlarla birlikte sezonu da kazanırız." şeklinde konuştu. Maçtan önce kendisi için yapılan tezahüratlar hakkında da konuşan Kante, "Çok güzel bir karşılama oldu. Umarım onların bu desteğine en iyi şekilde karşılık veririm." ifadelerini kullandı.Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli takımın iyi bir maç çıkardığını belirtti.Takımdan çok memnun olduklarının altını çizen Saran, en iyi futbolcuların ve en iyi teknik direktörün Fenerbahçe'de olduğunu dile getirdi.Seçimden önce ve seçimi kazandıktan sonra Samandıra'da aile ortamı oluşturmak istediklerini söylediğini hatırlatan Saran, "Transferi yaparken de hep dikkat ettiğimiz konu aile ortamı oluşturmaktı. Samandıra'daki ölü toprağını kaldıracağımızı, tekmeye kafayla giren bir takım kuracağımızı söyledik. Bugün takımımız karakterli bir takım, mücadeleci bir takım, aile ortamı var. Transferi hep beraber yaptık. Ben de dahil oldum, hocamız da dahil oldu, arkadaşlarımız da dahil oldu. Bunu yaparken de tekmeye kafa uzatacak bir takım oluşturduğumuza inanıyorum. Gidişattan memnunuz. 13 maçımız var ve hepsi de final maçı." ifadelerini kullandı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le ilgili iddialarda bulunduğu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan spor yorumcusu Erman Toroğlu'yla ilgili soruya Saran, "Ben geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili konuşuyorum ne de bizim takımımızla ilgili olmayan konularla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz saha içi." yanıtını verdi.

