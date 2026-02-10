https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/endonezyadan-gazze-hamlesi-5-8-bin-asker-icin-hazirlik-basladi-1103393785.html
Endonezya’dan Gazze hamlesi: 5-8 bin asker için hazırlık başladı
Antara haber ajansının aktardığına göre, Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) Komutanı Maruli Simanjuntak, Gazze gibi çatışma bölgelerine asker konuşlandırılması için hazırlıkların başlatıldığını duyurdu.Simanjuntak, personelin eğitimi ve lojistik planlamasının sürdüğünü, ancak görev yerleri ve takvimin henüz kesinleşmediğini söyledi.'Sayı 5 bin ile 8 bin arasında olabilir'Asker sayısına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirten Simanjuntak, “5 bin ila 8 bin personel arasında bir rakam söz konusu olabilir. Her şey müzakere aşamasında” ifadelerini kullandı.Yetkililer, personel sayısının uluslararası müzakerelerin sonucuna göre netleşeceğini vurguladı.Uluslararası İstikrar Gücü iddiasıEndonezya’nın, Gazze Şeridi’ne asker gönderecek ilk ülkelerden biri olacağı öne sürülürken, planın eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ortaya koyduğu güvenlik çerçevesiyle bağlantılı olduğu iddia edildi.Bu kapsamda bölgede Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasının gündemde olduğu belirtiliyor.Komutanlık ABD’li generalde olacakUluslararası gücün komutanlığını ABD’li Tümgeneral Jasper Jeffers’ın üstleneceği açıklanmıştı.ISF’nin, Gazze’de güvenliği sağlamak ve insani yardım faaliyetlerine destek vermek amacıyla görev yapması planlanıyor.Refah–Han Yunus hattı gündemdeBazı iddialara göre Endonezya birliklerinin, Refah ile Han Yunus arasındaki bölgede konuşlandırılması değerlendiriliyor.Ancak Endonezyalı yetkililer, bu konuda henüz resmi bir karar alınmadığını belirtiyor.
