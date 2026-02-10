https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/cumhurbaskani-erdoganin-dem-partiyle-gorusme-tarihi-belli-oldu-1103403999.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti'yle görüşme tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini yarın saat 14.00’te Beştepe’de kabul edecek. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini yarın saat 14.00’te Beştepe’de kabul edecek.