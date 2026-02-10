Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/cumhurbaskani-erdoganin-dem-partiyle-gorusme-tarihi-belli-oldu-1103403999.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti'yle görüşme tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti'yle görüşme tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini yarın saat 14.00’te Beştepe’de kabul edecek. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T19:52+0300
2026-02-10T19:52+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100629222_0:198:2048:1350_1920x0_80_0_0_a265c4aa53b472b493e7187b01afc60d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100629222_75:0:1974:1424_1920x0_80_0_0_675eeae4e0f1137517d13d21f17b42f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti
recep tayyip erdoğan, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti'yle görüşme tarihi belli oldu

19:52 10.02.2026
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2026
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini yarın saat 14.00’te Beştepe’de kabul edecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала