https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/cinden-ucak-yakiti-sikintisi-ceken-kubaya-yardim-her-zaman-destek-ve-yardim-saglayacagiz-1103399689.html
Çin'den uçak yakıtı sıkıntısı çeken Küba'ya yardım: 'Her zaman destek ve yardım sağlayacağız'
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, Küba’da yaşanan jet yakıtı sıkıntısı nedeniyle Çin vatandaşlarının ülkede mahsur kaldığına dair bilgi bulunmadığını açıkladı. Pekin... 10.02.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103226497_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2276d90410bf635f55373a6a6dfbc5cc.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela’dan yapılan sevkiyatları engellemesinin ardından havayollarının Küba’ya uçuşları askıya alması nedeniyle ülkede jet yakıtı sıkıntısı yaşandığını, ancak bu durum yüzünden Çin vatandaşlarının Küba’da mahsur kaldığına dair herhangi bir bilgi bulunmadığını açıkladı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian'ın, düzenlenen basın toplantısında, “Çin, Küba’nın ulusal egemenliğini ve güvenliğini koruma çabalarını kararlılıkla desteklemektedir ve dış müdahalelere karşıdır. Küba tarafına elimizden geldiğince her zaman destek ve yardım sağlayacağız” dediği aktarıldı.Küba'ya yaptırım sürüyorKüba sivil havacılık otoriteleri, ABD’nin adaya yönelik enerji yaptırımları nedeniyle uçak yakıtı tedarikinde ciddi bir kriz yaşandığını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Havana’daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı tarafından yayımlanan NOTAM’da, pazartesi gününden itibaren ülkenin dokuz uluslararası havalimanında gelen uçaklara kerosen sağlanamayacağı belirtilmişti.Yetkililer, yakıt krizinin en az mart ayına kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Küba’ya petrol sağlayan ülkelere gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunduğu; Washington yönetiminin ise artan ekonomik baskının Küba hükümetini zayıflatabileceğini öngördüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/belcikadan-israile-tepki-bati-seriadaki-kontrol-kararlari-kinandi-1103395072.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103226497_134:0:1094:720_1920x0_80_0_0_d3cd3c16df51979913727cf1057347e0.jpg
