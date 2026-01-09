Türkiye
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı
Borsa İstanbul’da manipülasyon operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı
Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören bir şirketin hisselerine yönelik manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) hisselerinde manipülatif eylemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 15’inin tutuklanmasına, 2’si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
18:27 09.01.2026 (güncellendi: 18:55 09.01.2026)
Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören bir şirketin hisselerine yönelik manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 15’i tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) hisselerinde manipülatif eylemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 15’inin tutuklanmasına, 2’si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
