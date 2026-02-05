Türkiye
Karaköy İskelesi'nde denizde ceset bulundu
Karaköy İskelesi'nde denizde ceset bulundu
Beyoğlu Karaköy İskelesi açıklarında sabah saatlerinde deniz yüzeyinde kadın cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kimliği...
Sabah saatlerinde Karaköy İskelesi çevresinde bulunan vatandaşlar, deniz yüzeyinde ceset gördüklerini bildirerek yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Cesedin kimliği belirlenemediEkiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin kadına ait olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede, cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.Otopsi için Adli Tıp'a gönderildiOlay yerindeki incelemelerin ardından ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
10:21 05.02.2026
© AAKaraköy İskelesi
Beyoğlu Karaköy İskelesi açıklarında sabah saatlerinde deniz yüzeyinde kadın cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kimliği belirlenemeyen cesedi sudan çıkardı.
Sabah saatlerinde Karaköy İskelesi çevresinde bulunan vatandaşlar, deniz yüzeyinde ceset gördüklerini bildirerek yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Cesedin kimliği belirlenemedi

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin kadına ait olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede, cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Otopsi için Adli Tıp’a gönderildi

Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
