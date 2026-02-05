Karaköy İskelesi'nde denizde ceset bulundu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/karakoy-iskelesinde-denizde-ceset-bulundu-1103279879.html
2026-02-05T10:21+0300
2026-02-05T10:21+0300
2026-02-05T10:21+0300
Sabah saatlerinde Karaköy İskelesi çevresinde bulunan vatandaşlar, deniz yüzeyinde ceset gördüklerini bildirerek yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Cesedin kimliği belirlenemediEkiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin kadına ait olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede, cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.Otopsi için Adli Tıp’a gönderildiOlay yerindeki incelemelerin ardından ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Sabah saatlerinde Karaköy İskelesi çevresinde bulunan vatandaşlar, deniz yüzeyinde ceset gördüklerini bildirerek yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Cesedin kimliği belirlenemedi
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin kadına ait olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede, cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.
Otopsi için Adli Tıp’a gönderildi
Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.