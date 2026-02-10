https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/azerbaycan-ve-abd-arasinda-stratejik-ortaklik-sarti-imzalandi-1103404768.html

Azerbaycan ve ABD arasında stratejik ortaklık şartı imzalandı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Azerbaycan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.Görüşmenin ardından iki ülke arasında 'Azerbaycan Hükümeti ile ABD Hükümeti Arasında Stratejik Ortaklık Şartı' imzalandı.İmza töreni ardından iki lider kısa açıklamalar yaptı. Vance, ortaklığın her iki ülke halkı için de somut kazanımlar üreteceğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Aliyev ise anlaşmanın ABD'yle iş birliği açısından yeni fırsatlar açtığını ifade etti.

