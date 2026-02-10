Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/azerbaycan-ve-abd-arasinda-stratejik-ortaklik-sarti-imzalandi-1103404768.html
Azerbaycan ve ABD arasında stratejik ortaklık şartı imzalandı
2026-02-10T21:48+0300
2026-02-10T21:48+0300
dünya
abd
i̇lham aliyev
azerbaycan
stratejik
stratejik ortaklık
anlaşma
askeri anlaşma
ticari anlaşma
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Azerbaycan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.Görüşmenin ardından iki ülke arasında 'Azerbaycan Hükümeti ile ABD Hükümeti Arasında Stratejik Ortaklık Şartı' imzalandı.İmza töreni ardından iki lider kısa açıklamalar yaptı. Vance, ortaklığın her iki ülke halkı için de somut kazanımlar üreteceğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Aliyev ise anlaşmanın ABD'yle iş birliği açısından yeni fırsatlar açtığını ifade etti.
abd, i̇lham aliyev, azerbaycan, stratejik, stratejik ortaklık, anlaşma, askeri anlaşma, ticari anlaşma
21:48 10.02.2026
ABD ve Azerbaycan arasında 'stratejik ortaklık' belgesi imzalandı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, imzaların iki ülke arasındaki ilişkilerin kalıcı olacağını gösterdiğini belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Azerbaycan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.
Görüşmenin ardından iki ülke arasında 'Azerbaycan Hükümeti ile ABD Hükümeti Arasında Stratejik Ortaklık Şartı' imzalandı.
İmza töreni ardından iki lider kısa açıklamalar yaptı. Vance, ortaklığın her iki ülke halkı için de somut kazanımlar üreteceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Aliyev ise anlaşmanın ABD'yle iş birliği açısından yeni fırsatlar açtığını ifade etti.
