Altındaki dalgalanmayı İslam Memiş değerlendirdi: 'Lütfen al-sat, kaldıraçlı işlem, kredili işlem yapmayın'

"Altın vuruşu iki anlamda yorumlayacağım; 1- İşçilik adı altında kâr vurgunu. 2- Fiyat düşüşü anlamında soygun vurgunu. Hemen açıklayayım...

1. Malum ocak ayında yaşanan agresif yükselişler bir manipülasyon fiyatlamasıydı. Ons altın 5 bin 600 dolar, ons gümüş 122 dolar, gram altın 8 bin 57 lira, gram gümüş 180 liraya yükselmişti. O balonu patlattılar ve iki günde ons altın bin 200 dolar değer kaybederek 4 bin 400 dolara, ons gümüş 51 dolara gerileyerek 71 dolara gerilediğini gördük.

Bugünlerde tepki alımıyla ons altın 5 bin doların, ons gümüş 80 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ocak ayında 1 kg külçe altına 14 bin dolarlık işçilik koydular. Bugünlerde 8-10 bin dolar aralığında.

Yani, yurtdışına kıyasla Türkiye’de 1 kg altını 14 bin dolar işçilikli aldık. Merkez Bankası’nın içeride altın almama kararına rağmen, kamu bankalarının piyasaya altın vermesine rağmen. Soru çok net: Bu 14 bin dolarlık işçiliği kim, neye göre belirliyor, kimin cebine giriyor? Fiziki altını 14 bin dolar işçilikli kim satıyorsa onun cebine giriyor."