Altı gezegen aynı hizada: Şubat ayındaki 'gezegen geçidi' Türkiye'den görülecek mi?
Altı gezegen aynı hizada: Şubat ayındaki 'gezegen geçidi' Türkiye'den görülecek mi?
Sputnik Türkiye
Şubat 2026’da altı gezegenin nadir görünümü 28 Şubat’ta en etkileyici haline gelecek. NASA’ya göre bu gökyüzü olayı Türkiye’den de izlenebilecek.
Şubat ayı boyunca gece gökyüzünde altı gezegenin bir araya geldiği nadir görülen gezegen geçidi olacak. 28 Şubat’ta Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, Dünya’dan bakıldığında gökyüzünde aynı hatta yakın bir şekilde görünecek.Gezegen geçitleri, Güneş’in etrafında yörüngede dönen gezegenlerin Dünya’dan bakıldığında gökyüzündeki düzleme (ekliptik) benzer hizalanmalarıyla ortaya çıkan görsel olaylardır. Bu olaylar gerçekte gezegenlerin fiziksel olarak yan yana geldiği anlamına gelmez, sadece Dünya’dan bakıldığında aynı düzlemde görünmelerinden kaynaklanır.Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?Gezegen geçidi, Türkiye'den gözlemlenebilecek. 28 Şubat akşamı güneş batımından yaklaşık 30 dakika sonrasında batı-güneybatı ufkuna doğru bakıldığında en belirgin halini alacak olan bu gezegenleri görmek mümkün olacak. Uzmanlar, bu tarihte ve öncesinde birkaç gün boyunca şubat ayının son haftasında gezegenler genel olarak batı ufkunda yer alacak şekilde görülebileceğini belirtiyor.Hangi gezegenler görülecek?
Altı gezegen aynı hizada: Şubat ayındaki 'gezegen geçidi' Türkiye'den görülecek mi?

Şubat ayında Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’ün gökyüzünde bir araya geleceği 'gezegen geçidi' olayı, 28 Şubat’ta en belirgin haline gelirken, Türkiye’den de gözlemlenebilecek.
Şubat ayı boyunca gece gökyüzünde altı gezegenin bir araya geldiği nadir görülen gezegen geçidi olacak. 28 Şubat’ta Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, Dünya’dan bakıldığında gökyüzünde aynı hatta yakın bir şekilde görünecek.
Gezegen geçitleri, Güneş’in etrafında yörüngede dönen gezegenlerin Dünya’dan bakıldığında gökyüzündeki düzleme (ekliptik) benzer hizalanmalarıyla ortaya çıkan görsel olaylardır. Bu olaylar gerçekte gezegenlerin fiziksel olarak yan yana geldiği anlamına gelmez, sadece Dünya’dan bakıldığında aynı düzlemde görünmelerinden kaynaklanır.

Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?

Gezegen geçidi, Türkiye'den gözlemlenebilecek. 28 Şubat akşamı güneş batımından yaklaşık 30 dakika sonrasında batı-güneybatı ufkuna doğru bakıldığında en belirgin halini alacak olan bu gezegenleri görmek mümkün olacak. Uzmanlar, bu tarihte ve öncesinde birkaç gün boyunca şubat ayının son haftasında gezegenler genel olarak batı ufkunda yer alacak şekilde görülebileceğini belirtiyor.

Hangi gezegenler görülecek?

Venüs ve Jüpiter genellikle çıplak gözle kolayca fark edilebilen en parlak gezegenler olacak.
Merkür gökyüzünde oldukça alçakta olacağı için batmadan hemen sonra kısa süreli görünür olabilir.
Satürn hafif sarımsı bir ışıkla ufukta daha düşük pozisyonda yer alacak.
Uranüs ve Neptün gibi dış gezegenler ise sadece dürbün veya küçük teleskoplarla görülebilir.
Gökyüzünün açık, ufuk görüşünün net olması gezegenlerin izlenmesini kolaylaştırır. Gece karanlığı ve şehir ışıklarından uzak bir lokasyon, gözlem deneyimini zenginleştirebilir.
