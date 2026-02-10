https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/alti-gezegen-ayni-hizada-subat-ayindaki-gezegen-gecidi-turkiyeden-gorulecek-mi-1103388018.html
Altı gezegen aynı hizada: Şubat ayındaki 'gezegen geçidi' Türkiye'den görülecek mi?
Şubat 2026’da altı gezegenin nadir görünümü 28 Şubat’ta en etkileyici haline gelecek. NASA’ya göre bu gökyüzü olayı Türkiye’den de izlenebilecek.
Şubat ayı boyunca gece gökyüzünde altı gezegenin bir araya geldiği nadir görülen gezegen geçidi olacak. 28 Şubat’ta Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, Dünya’dan bakıldığında gökyüzünde aynı hatta yakın bir şekilde görünecek.Gezegen geçitleri, Güneş’in etrafında yörüngede dönen gezegenlerin Dünya’dan bakıldığında gökyüzündeki düzleme (ekliptik) benzer hizalanmalarıyla ortaya çıkan görsel olaylardır. Bu olaylar gerçekte gezegenlerin fiziksel olarak yan yana geldiği anlamına gelmez, sadece Dünya’dan bakıldığında aynı düzlemde görünmelerinden kaynaklanır.Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?Gezegen geçidi, Türkiye'den gözlemlenebilecek. 28 Şubat akşamı güneş batımından yaklaşık 30 dakika sonrasında batı-güneybatı ufkuna doğru bakıldığında en belirgin halini alacak olan bu gezegenleri görmek mümkün olacak. Uzmanlar, bu tarihte ve öncesinde birkaç gün boyunca şubat ayının son haftasında gezegenler genel olarak batı ufkunda yer alacak şekilde görülebileceğini belirtiyor.Hangi gezegenler görülecek?
Gezegen geçitleri, Güneş’in etrafında yörüngede dönen gezegenlerin Dünya’dan bakıldığında gökyüzündeki düzleme (ekliptik) benzer hizalanmalarıyla ortaya çıkan görsel olaylardır. Bu olaylar gerçekte gezegenlerin fiziksel olarak yan yana geldiği anlamına gelmez, sadece Dünya’dan bakıldığında aynı düzlemde görünmelerinden kaynaklanır.
Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?
Gezegen geçidi, Türkiye'den gözlemlenebilecek. 28 Şubat akşamı güneş batımından yaklaşık 30 dakika sonrasında batı-güneybatı ufkuna doğru bakıldığında en belirgin halini alacak olan bu gezegenleri görmek mümkün olacak. Uzmanlar, bu tarihte ve öncesinde birkaç gün boyunca şubat ayının son haftasında gezegenler genel olarak batı ufkunda yer alacak şekilde görülebileceğini belirtiyor.
Hangi gezegenler görülecek?
Venüs
ve Jüpiter
genellikle çıplak gözle kolayca fark edilebilen en parlak gezegenler olacak.
Merkür
gökyüzünde oldukça alçakta olacağı için batmadan hemen sonra kısa süreli görünür olabilir.
Satürn
hafif sarımsı bir ışıkla ufukta daha düşük pozisyonda yer alacak.
Uranüs
ve Neptün
gibi dış gezegenler ise sadece dürbün veya küçük teleskoplarla görülebilir.
Gökyüzünün açık, ufuk görüşünün net olması gezegenlerin izlenmesini kolaylaştırır. Gece karanlığı ve şehir ışıklarından uzak bir lokasyon, gözlem deneyimini zenginleştirebilir.