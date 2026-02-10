https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/alti-gezegen-ayni-hizada-subat-ayindaki-gezegen-gecidi-turkiyeden-gorulecek-mi-1103388018.html

Altı gezegen aynı hizada: Şubat ayındaki 'gezegen geçidi' Türkiye'den görülecek mi?

Sputnik Türkiye

Şubat 2026’da altı gezegenin nadir görünümü 28 Şubat’ta en etkileyici haline gelecek. NASA’ya göre bu gökyüzü olayı Türkiye’den de izlenebilecek.

2026-02-10T11:02+0300

2026-02-10T11:02+0300

2026-02-10T11:02+0300

yaşam

jüpiter

neptün

satürn

dünya

venüs

gezegen geçit töreni

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1c/1068841289_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c0ef40d36f7a5e097fb025a123c12170.jpg

Şubat ayı boyunca gece gökyüzünde altı gezegenin bir araya geldiği nadir görülen gezegen geçidi olacak. 28 Şubat’ta Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, Dünya’dan bakıldığında gökyüzünde aynı hatta yakın bir şekilde görünecek.Gezegen geçitleri, Güneş’in etrafında yörüngede dönen gezegenlerin Dünya’dan bakıldığında gökyüzündeki düzleme (ekliptik) benzer hizalanmalarıyla ortaya çıkan görsel olaylardır. Bu olaylar gerçekte gezegenlerin fiziksel olarak yan yana geldiği anlamına gelmez, sadece Dünya’dan bakıldığında aynı düzlemde görünmelerinden kaynaklanır.Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?Gezegen geçidi, Türkiye'den gözlemlenebilecek. 28 Şubat akşamı güneş batımından yaklaşık 30 dakika sonrasında batı-güneybatı ufkuna doğru bakıldığında en belirgin halini alacak olan bu gezegenleri görmek mümkün olacak. Uzmanlar, bu tarihte ve öncesinde birkaç gün boyunca şubat ayının son haftasında gezegenler genel olarak batı ufkunda yer alacak şekilde görülebileceğini belirtiyor.Hangi gezegenler görülecek?

jüpiter

neptün

satürn

2026

tr_TR

gezegen geçidi, 28 şubat gökyüzü olayı, gezegen hizalanması, şubat 2026 astronomi, türkiye’den gezegenler, venus jüpiter merkür, teleskopla gözlem, batı ufku gökyüzü