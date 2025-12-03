https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/adliyedeki-25-kilo-altin-ve-50-kilo-gumus-kayip-market-arabasiyla-cikarilmis-1101504004.html
Adliyedeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş kayıp: Market arabasıyla çıkarılmış
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Olay, adliye tarihindeki en büyük emanet hırsızlıklarından biri olarak kayıtlara geçti.Altın ve gümüş market arabasıyla çıkarılmışSoruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, işçi kadrosuyla emanet bürosunda çalışan E.T’nin, adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla dışarı çıkardığı belirlendi.E.T’nin metal market arabasıyla dolu şekilde adliyeden çıktığı, ancak adliyeye boş döndüğü tespit edildi. Kasaların ise anahtarla açılarak boşaltıldığı anlaşıldı.2 Ekim’de her şey yerindeydiBüyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanet bürosunda görevli savcı tarafından 2 ayda bir denetim yapıldığı öğrenildi. En son 2 Ekim’de gerçekleştirilen denetimde, çalınan altın ve gümüşlerin kasalarda yer aldığı belirlendi. Bu durum, hırsızlığın denetim sonrası bir tarihte yapıldığını ortaya koydu.Olayla ilgili gözaltına alınan adli emanet bürosu memuru K.D’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.Ne olmuştu?Emanet bürosunda işçi kadrosunda çalışan E.T’nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine durumu fark eden cumhuriyet savcısı, dün emanet memuru K.D’ye kasaların açılmasını talimat vermişti.Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarından emanete alınan yaklaşık 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.Savcılığın talimatıyla E.T ve K.D hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Araştırmalar sonucunda E.T’nin 19 Kasım’da saat 08.22’de, eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye kaçtığı ortaya çıkmıştı.
