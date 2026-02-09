Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/zaharova-rusya-2-dunya-savasi-tarihinin-carptirilmasiyla-mucadele-ediyor-1103372924.html
Zaharova: Rusya, 2. Dünya Savaşı tarihinin çarptırılmasıyla mücadele ediyor
Zaharova: Rusya, 2. Dünya Savaşı tarihinin çarptırılmasıyla mücadele ediyor
Sputnik Türkiye
Batılı ülkelerin Rusya karşıtlığı kapsamında Nazileri yücelttiğini bir kez daha dile getiren Zaharova, Rusya'nın bu tür tezahürlerle mücadelesinin sürdüğünü... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T16:42+0300
2026-02-09T16:42+0300
dünya
rusya
ukrayna
doğu avrupa
sputnik
nazi
neo-nazi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101297316_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_0b17de12b282e3a51e44f0acf39f5cad.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, son zamanlarda Nazizmin yüceltilmesine yönelik örneklerin giderek artması karşısında, Moskova'nın 2. Dünya Savaşı tarihinin çarptırılmasıyla mücadele ettiğini belirtti.Sputnik'e verdiği demeçte Nazizmi yüceltme eğilimini Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü kolektif ideolojik cephelerden biri olarak gördüklerini kaydeden Zaharova, "Bunun sonuçları şu anda Ukrayna'da açıkça görülüyor. Bu ülkede neo-Banderacılar, elitlerin ve halkın tarihsel bilincini yeniden şekillendirmek için cömertçe finanse edilen programlar aracılığıyla iktidara getirildi. Özel askeri harekat başlamadan çok önce buna dikkat çekmeye başladık" dedi.Öncelikle bunların Doğu Avrupa ülkelerinde gözlemlendiğini, Sovyet sonrası 'komünizmden arındırma' teknolojilerinin söz konusu ülkelerde mükemmel hale getirildiğini anlatan Zaharova, "Bunlar arasında Rusya'ya dair olumlu algıların ortadan kaldırılması, tarihin yeniden yazılması ve Sovyet karşıtı ve Nazi yanlısı figürlerin yüceltilmesi yer alıyor. Sovyet anıtlarına savaş açılması, eski SS üyelerinin ve onların günümüzdeki hayranlarının gösterileri ve meşaleli yürüyüşleri bu süreçleri somutlaştırdı" ifadelerini kullandı.Rusya da dahil dünyanın birçok ülkesinin bu tür tezahürleri kınadığını söyleyen ve bunun kanıtı olarak BM Genel Kurulu'nda her yıl Nazi ve türevleriyle mücadele konusunda kabul edilen kararları gösteren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/mali-ulusal-gecis-konseyi-uyesi--ucm-afrikayla-ilgili-davalarda-tarafsiz-degil-1103370470.html
rusya
ukrayna
doğu avrupa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101297316_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_e3fe34fc934e7ef229b60374d6ebe792.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, doğu avrupa, sputnik, nazi, neo-nazi
rusya, ukrayna, doğu avrupa, sputnik, nazi, neo-nazi

Zaharova: Rusya, 2. Dünya Savaşı tarihinin çarptırılmasıyla mücadele ediyor

16:42 09.02.2026
© Sputnik / İlya PitalevRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
© Sputnik / İlya Pitalev
Abone ol
Batılı ülkelerin Rusya karşıtlığı kapsamında Nazileri yücelttiğini bir kez daha dile getiren Zaharova, Rusya'nın bu tür tezahürlerle mücadelesinin sürdüğünü vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, son zamanlarda Nazizmin yüceltilmesine yönelik örneklerin giderek artması karşısında, Moskova'nın 2. Dünya Savaşı tarihinin çarptırılmasıyla mücadele ettiğini belirtti.

Sputnik'e verdiği demeçte Nazizmi yüceltme eğilimini Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü kolektif ideolojik cephelerden biri olarak gördüklerini kaydeden Zaharova, "Bunun sonuçları şu anda Ukrayna'da açıkça görülüyor. Bu ülkede neo-Banderacılar, elitlerin ve halkın tarihsel bilincini yeniden şekillendirmek için cömertçe finanse edilen programlar aracılığıyla iktidara getirildi. Özel askeri harekat başlamadan çok önce buna dikkat çekmeye başladık" dedi.

Öncelikle bunların Doğu Avrupa ülkelerinde gözlemlendiğini, Sovyet sonrası 'komünizmden arındırma' teknolojilerinin söz konusu ülkelerde mükemmel hale getirildiğini anlatan Zaharova, "Bunlar arasında Rusya'ya dair olumlu algıların ortadan kaldırılması, tarihin yeniden yazılması ve Sovyet karşıtı ve Nazi yanlısı figürlerin yüceltilmesi yer alıyor. Sovyet anıtlarına savaş açılması, eski SS üyelerinin ve onların günümüzdeki hayranlarının gösterileri ve meşaleli yürüyüşleri bu süreçleri somutlaştırdı" ifadelerini kullandı.

Rusya da dahil dünyanın birçok ülkesinin bu tür tezahürleri kınadığını söyleyen ve bunun kanıtı olarak BM Genel Kurulu'nda her yıl Nazi ve türevleriyle mücadele konusunda kabul edilen kararları gösteren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batı'nın kolektif baskısına rağmen BM'ye üye devletlerin çoğunluğu, BM Şartı'nda, Nürnberg Mahkemesi Şartı ve kararında ve Uzak Doğu Uluslararası Askeri Mahkemesi kararında yer alan 2. Dünya Savaşı sonuçlarına meydan okuma girişimlerini açıkça reddediyor."

Sede de la Corte Penal Internacional - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
DÜNYA
Mali Ulusal Geçiş Konseyi üyesi : UCM, Afrika'yla ilgili davalarda tarafsız değil
14:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала