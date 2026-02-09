https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/zaharova-rusya-2-dunya-savasi-tarihinin-carptirilmasiyla-mucadele-ediyor-1103372924.html

Zaharova: Rusya, 2. Dünya Savaşı tarihinin çarptırılmasıyla mücadele ediyor

Batılı ülkelerin Rusya karşıtlığı kapsamında Nazileri yücelttiğini bir kez daha dile getiren Zaharova, Rusya'nın bu tür tezahürlerle mücadelesinin sürdüğünü... 09.02.2026

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, son zamanlarda Nazizmin yüceltilmesine yönelik örneklerin giderek artması karşısında, Moskova'nın 2. Dünya Savaşı tarihinin çarptırılmasıyla mücadele ettiğini belirtti.Sputnik'e verdiği demeçte Nazizmi yüceltme eğilimini Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü kolektif ideolojik cephelerden biri olarak gördüklerini kaydeden Zaharova, "Bunun sonuçları şu anda Ukrayna'da açıkça görülüyor. Bu ülkede neo-Banderacılar, elitlerin ve halkın tarihsel bilincini yeniden şekillendirmek için cömertçe finanse edilen programlar aracılığıyla iktidara getirildi. Özel askeri harekat başlamadan çok önce buna dikkat çekmeye başladık" dedi.Öncelikle bunların Doğu Avrupa ülkelerinde gözlemlendiğini, Sovyet sonrası 'komünizmden arındırma' teknolojilerinin söz konusu ülkelerde mükemmel hale getirildiğini anlatan Zaharova, "Bunlar arasında Rusya'ya dair olumlu algıların ortadan kaldırılması, tarihin yeniden yazılması ve Sovyet karşıtı ve Nazi yanlısı figürlerin yüceltilmesi yer alıyor. Sovyet anıtlarına savaş açılması, eski SS üyelerinin ve onların günümüzdeki hayranlarının gösterileri ve meşaleli yürüyüşleri bu süreçleri somutlaştırdı" ifadelerini kullandı.Rusya da dahil dünyanın birçok ülkesinin bu tür tezahürleri kınadığını söyleyen ve bunun kanıtı olarak BM Genel Kurulu'nda her yıl Nazi ve türevleriyle mücadele konusunda kabul edilen kararları gösteren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

